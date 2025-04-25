Секс без обязательств: почему такие отношения сложнее, чем кажется

Секс без обязательств звучит как свобода без драмы, но действительно ли все так просто? Во времена стремительного Тиндера, культуры "не писать первым" и минимальных ожиданий все больше людей выбирают близость без отношений.

Как работает этот формат отношений на самом деле, кому он подходит, а кому нет, и вообще стоит ли тратить на это время, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Что такое секс без обязательств

Это формат интимных отношений, в которых участники не обязаны к дальнейшим романтическим или бытовым связям. Такой вариант популярен среди людей, которые не ищут партнера на всю жизнь, не хотят эмоциональной вовлеченности или имеют собственные жизненные приоритеты.

Идея легких, "ни к чему не обязывающих" отношений звучит привлекательно. Без ревности, без вопросов, без планов на будущее. Просто двое взрослых, которые получают удовольствие - и точка.

"Но все ли так просто? Психика человека - не делает вид, что ничего не происходит. Даже если мы договорились о "ничего серьезного", гормоны, эмоции, привязанность - могут иметь другое мнение", - объясняет эксперт.

Он добавил, что для кого-то это действительно работает: есть потребность - есть удовольствие - идем дальше. А кто-то незаметно для себя начинает ждать сообщений, ревновать, думать "а вдруг это что-то большее"...

"Главный вопрос - не возможно ли это, а подходит ли это именно вам? Комфортно ли вам в таких отношениях? Не превращается ли легкость в тревожность? Действительно ли это ваш сознательный выбор, а не способ избежать близости или страха быть отвергнутым?", - говорит специалист.

Кому подходят такие отношения

Тем, кто чётко понимает свои границы и умеет коммуницировать

Тем, кто находится на этапе, когда отношения не в приоритете

Людям с повышенным сексуальным темпераментом или потребностью в физическом контакте

Кому не стоит вступать в такие отношения

Тем, кто легко привязывается или имеет романтические ожидания

Людям, которые надеются, что "со временем все перерастет в нечто большее"

Тем, у кого есть склонность к ревности или нестабильная самооценка

По словам эксперта, даже когда оба партнера договорились, что "никаких чувств", это не всегда срабатывает. Человеческий мозг запрограммирован на связь после физической близости через гормоны - окситоцин, дофамин и вазопрессин.

В некоторых случаях секс без обязательств может вызвать чувство опустошения, ревности, обесценивания и даже состояние депрессии.

А как такие отношения воспринимают в обществе?

Секс без обязательств уже давно перестал быть табу в обсуждениях. Наоборот, в поп-культуре это явление часто романтизируют - от "друзья по сексу" до "обязательств". В фильмах, сериалах, книгах - часто встречаются пары, у которых нет обязательств, но есть секс.

Поэтому современная молодежь воспринимает такой формат почти нормой. Современные приложения знакомств сделали доступ к таким форматам легче, но не решили вопрос эмоциональных рисков.

Однако в реальной жизни отсутствие ясности часто ведет к недоразумениям. И чаще всего такие отношения быстро заканчиваются, кто-то из партнеров страдает и остается обида. В очень редких случаях такие отношения могут со временем перерасти во что-то более серьезное.

Секс без обязательств возможен, но не для всех. Если вас не угнетает отсутствие глубокой связи, а партнёр открыто коммуницирует и не манипулирует - этот формат может работать. Но, если появится хотя бы намек на чувства или какие-то ожидания - лучше пересмотреть договорённости.

"Секс без обязательств - не всегда что-то "неправильное". Но точно то, где важно быть честным - с собой и с другим. И, возможно, именно здесь - проекция тех более глубоких тем, которые стоит исследовать", - резюмирует Виталий Курсик.