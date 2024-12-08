Секс-символ Гнатковский показал коллекцию самых дорогих подарков: эксклюзивные фото

Что коллекционирует Гнатковский сегодня

В детстве будущий актер, как и многие из нас, собирал наклейки.

"Малым коллекционировал наклейки Turbo, Bombibom, Oto moto. Очень много насобирал. И мы с друзьями постоянно играли в фантики. Но в один момент я проиграл все! Старшие ребята из подъезда выиграли у меня, потому что я еще не умел так хорошо играть. Расстроился из-за этого и очень плакал, потому что еще совсем ребенком был. Очень жалел!", - рассказал Алексей.

Алексей Гнатковский в шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Будучи взрослым, признается актер, он осознал, что нельзя привязываться к материальным вещам. и прекратил собирать их.

Но исключение все же есть. Речь идет о подарках от военных, которых с началом полномасштабного вторжения накопилось очень и очень много.

"Мне дарят очень много шевронов. Но я стараюсь разыгрывать их на аукционах и отдавать деньги на ВСУ. Вообще у меня уже сформировалась целая коллекция подарков и трофеев от наших защитников", - отмечает 39-летний актер.

Кроме шевронов, есть много флагов и гильз. Но среди наиболее знаковых и дорогих вещей в коллекции Гнатковского в частности медаль за помощь от 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого. Однако это не все.

"Также храню много других вещей, связанных с войной. Среди них: эксклюзивная марка от Залужного, марка «Русский военный корабль», бахмутская соль, ручка из патрона, рисунок от девочки-художницы из Донецка, на котором она соединила терриконы и Карпаты", - поделился он.

Смотрите эксклюзивные фото коллекционных вещей Гнатковского:

Вещи из коллекции Алексея Гнатковского (фото предоставлены актером)