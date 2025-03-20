Секс-символ 90-х: куда исчезла и чем сегодня занимается Карина Плай

В середине 90-х она считалась одной из самых эротичных и неординарных артисток украинской эстрады. Карина Плай, чье настоящее имя Наталья Ягунова, - украинская певица, композитор и член Союза деятелей эстрадного искусства Украины.

Биография Карины Плай

Карина Плай родилась в 1971 году во Львове в семье музыкантов. Ее отец был саксофонистом, мать - пианисткой, а бабушка - заслуженной артисткой Украины. С детства она проявляла интерес к музыке: пела в эстрадных коллективах, писала собственные песни, посещала с отцом джазовые мероприятия и солировала в хоре львовской музыкальной школы №1, где училась играть на фортепиано. Кроме того, Карина участвовала в музыкальных конкурсах, представляя школу №5, где получила среднее образование.

В 14 лет, поступив во Львовское музыкальное училище, Карина начала строить собственную карьеру, работая в вокально-инструментальном ансамбле и аккомпаниатором во Львовском театре пантомимы "Мимограф". В 17 лет стала концертмейстером коллектива "Счастливое детство", а также начала выступать как сольная певица. В 1992 году поступила в Ровенский университет культуры и искусств, а вскоре познакомилась с продюсером Александром Ерченко, который помог ей начать профессиональную карьеру. Карина Плай является членом Ассоциации деятелей эстрадного искусства Украины и воспитывает сына Артема.

Карина Плай в 2023 году (фото: facebook.com/PlaiKarina)

Карьерные достижения Карины Плай

Свою карьеру артистка начала в 1993 году с выступления в доме культуры во Львове. Она быстро завоевала расположение зрителей после участия в телепрограммах "Пусть" и "Телефан". Ее образ оценили как эротический и неординарный. В том же году она получила возможность представлять Украину на международном фестивале "Славянский Базар".

С тех пор песни Карины начинают активно звучать на радиостанциях, а первый хит "Мальчик мой" в 1994 году побеждает в национальном хит-параде "12-2". Далее стала обладательницей гран-при конкурса "Первоцвет", а в конце 90-х победила в шоу "Песня года", хит-параде "Хит Рока" и фестивале "Парад Парадов". Выступала на "Таврийских играх" и международном фестивале "Бархатный сезон". Плай была первой в стране артисткой, которая представила созданный с использованием компьютерной графики клип на песню "Непристойные сны". Участвовала в программах "Говорит страна" и "Касается каждого".

Карина Плай в 2017 году (фото: facebook.com/PlaiKarina)

В 2002 году сменила романтический стиль музыки на более драйвовый, готовя альбом "Вишневый ветер". В 2013-м частично отошла от музыки по семейным обстоятельствам. В 2015-м возобновила музыкальную деятельность после знакомства с рок-музыкантом Славой Синчуком, а в 2018-2019-м вошла в рейтинги самых влиятельных людей Львовщины и Украины. В творчестве певицы такие видеоклипы, как "Марево", "Непристойные сны", "Когда-нибудь" и другие.

Певица Карина Плай (фото: facebook.com/PlaiKarina)

Карина Плай сегодня

Артистка продолжает заниматься музыкой. Ранее сообщалось, что она проживает в Киеве и Львове. Она редко появляется на публике. На своей странице в Facebook анонсирует новые доработки, в частности в дуэте со Славой Синчуком. Так, в феврале 2025-го они выпустили трогательную песню "Ти не один", которой хотели поддержать народ в страшные времена полномасштабной войны.

Также Карина активно комментирует события в музыкальной индустрии. В интервью Meta она высказала отношение к возможности блокировки российской музыки в Украине. По мнению артистки, если нет любви и уважения к национальной культуре и истории, то никакие запреты не станут помехой. Она предлагает популяризировать среди населения лучшие достижения в истории, культуре, науке и спорте, чтобы формировать национальную гордость и самоуважение. Это, по ее мнению, сделает вопрос языка органичным.

Как выглядит Карина Плай (фото: facebook.com/PlaiKarina)

Не обошла и тему победы Ziferblat на отборе на "Евровидение 2025". Певица отметила романтический имидж артистов, но отметила, что лично предпочитает более мужественный и энергичный вокал. Что касается шансов группы на победу в конкурсе, то она не уверена, что их лирика сможет увлечь публику, но пожелала им удачи, отметив, что конкурс часто приносит неожиданности.

Плай в феврале 2025-го (фото: facebook.com/PlaiKarina)

Артистка также эмоционально реагирует на российские атаки по украинской инфраструктуре, в частности в сентябре прошлого прокомментировала удар российского беспилотника по жилому кварталу Львова, в результате которого пострадал ее родной район.

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