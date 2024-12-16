Секс улучшает работу мозга и память: ученые рассказали, что нужно для такого эффекта

Исследователи выяснили, что секс улучшает работу мозга и память, но для этого интимные отношения в паре должны быть регулярными - несколько раз в неделю.

Были проанализированы данные за 2 года у более 6000 взрослых людей в возрасте от 50 лет. Сексуально активные пары показывают лучшие тесты на память в среднем возрасте, чем пары, которые не имеют регулярных отношений.

Участники тщательно следили за своим питанием, сном и половой жизнью, а затем подробно рассказывали, как часто они целовались, касались друг друга и переходили к интимному сближению любым способом.

Те, кто имел более регулярную половую жизнь, смогли вспомнить последние события лучше, чем те, кто пренебрегал удовольствиями в постели. И хотя активная половая жизнь не предотвратила ухудшение когнитивных функций со временем, пары с большей активностью чувствовали себя значительно лучше.

К тому же стоит заниматься сексом регулярно не только после 50 лет, но и раньше, чтобы держать работу мозга и память в постоянном тонусе.

И хотя с возрастом старение все равно начнет влиять на ментальное здоровье, регулярные интимные отношения будут приносить не только наслаждение, но и улучшать состояние здоровья и дарить ощущение счастья. Поэтому не стоит от секса отказываться в любом возрасте.

Кроме того, на снижение когнитивных функций после 50 лет очень сильно влияли другие факторы: гены, образ жизни, курение, употребление алкоголя и отсутствие физических упражнений.