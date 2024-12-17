Секс после рождения ребенка: с какими проблемами сталкиваются пары и как их решить

Физическое и эмоциональное истощение

Уход за младенцем отнимает много сил. Усталость, недосыпание и постоянная забота о малыше оставляют мало энергии для интимности.

"Чтобы решить эту проблему, попробуйте найти время для отдыха. Просите о помощи близких или чередуйтесь в уходе за ребенком, чтобы у вас была возможность восстановиться", - советует эксперт.

Изменения в теле женщины

Многие женщины после родов испытывают неуверенность в своем теле. Это может влиять на их желание близости.

"Мужчине важно поддержать партнершу, говорить ей комплименты, показывать, что она все еще желанна", - объясняет Виталий Курсик.

Смена ролей в отношениях

Новые обязанности могут создавать напряжение между партнерами. Часто это приводит к ощущению непонимания или обид.

"Чтобы этого избежать, общайтесь открыто: делитесь своими эмоциями и обсуждайте, как можете помочь друг другу", - советует специалист.

Потеря спонтанности

С появлением ребенка секс редко бывает таким спонтанным, как раньше. Но это не значит, что интимность исчезает.

"Найдите время для себя, даже если это означает планировать свидания или близость. Главное - создавать моменты только для вас двоих", - рекомендует Виталий Курсик.

Психологический барьер

Иногда женщина может испытывать страх или дискомфорт перед возобновлением сексуальной жизни. Это нормально, ведь ее тело проходит через много изменений.

"Мужчине нужно быть терпеливым и внимательным, а при необходимости - обратиться к врачу или психологу для консультации. Помните, что каждая пара проходит этот этап по-своему", - объясняет эксперт.

Он добавил, что в такой период важно поддерживать друг друга, говорить о своих чувствах и вместе искать решения.

"Интимность после рождения ребенка может стать еще глубже, если вы оба будете работать над своими отношениями", - резюмирует Виталий Курсик.