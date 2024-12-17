Секс после рождения ребенка: с какими проблемами сталкиваются пары и как их решить
Рождение ребенка - это огромная радость, но и большое испытание для отношений. Изменения, приходящие в жизнь пары, часто влияют на интимную сферу. Молодые родители сталкиваются с различными проблемами, которые не оставляют им возможности побыть вдвоем наедине.
Какие проблемы могут возникать у родителей после рождения в интимной сфере и как их решить, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Физическое и эмоциональное истощение
Уход за младенцем отнимает много сил. Усталость, недосыпание и постоянная забота о малыше оставляют мало энергии для интимности.
"Чтобы решить эту проблему, попробуйте найти время для отдыха. Просите о помощи близких или чередуйтесь в уходе за ребенком, чтобы у вас была возможность восстановиться", - советует эксперт.
Изменения в теле женщины
Многие женщины после родов испытывают неуверенность в своем теле. Это может влиять на их желание близости.
"Мужчине важно поддержать партнершу, говорить ей комплименты, показывать, что она все еще желанна", - объясняет Виталий Курсик.
Смена ролей в отношениях
Новые обязанности могут создавать напряжение между партнерами. Часто это приводит к ощущению непонимания или обид.
"Чтобы этого избежать, общайтесь открыто: делитесь своими эмоциями и обсуждайте, как можете помочь друг другу", - советует специалист.
Потеря спонтанности
С появлением ребенка секс редко бывает таким спонтанным, как раньше. Но это не значит, что интимность исчезает.
"Найдите время для себя, даже если это означает планировать свидания или близость. Главное - создавать моменты только для вас двоих", - рекомендует Виталий Курсик.
Психологический барьер
Иногда женщина может испытывать страх или дискомфорт перед возобновлением сексуальной жизни. Это нормально, ведь ее тело проходит через много изменений.
"Мужчине нужно быть терпеливым и внимательным, а при необходимости - обратиться к врачу или психологу для консультации. Помните, что каждая пара проходит этот этап по-своему", - объясняет эксперт.
Он добавил, что в такой период важно поддерживать друг друга, говорить о своих чувствах и вместе искать решения.
"Интимность после рождения ребенка может стать еще глубже, если вы оба будете работать над своими отношениями", - резюмирует Виталий Курсик.
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