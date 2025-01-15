Секс на первом или третьем свидании: когда рано, а когда уже может и поздно?

Этот вопрос волнует многих, ведь первые встречи - это всегда волнение, ожидание и желание произвести впечатление. Но когда дело доходит до интима, возникает дилемма: не слишком ли рано, не слишком ли поздно?
Когда должен быть секс, на первом, на третьем или каком-то другом свидании, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Сексуальность и отношения - это очень индивидуальная сфера, и здесь нет универсального рецепта. Для кого-то секс на первом свидании - это естественно, потому что "химия" настолько сильна, что хочется быть ближе здесь и сейчас.
Для других интим на третьем или даже пятом свидании может показаться поспешным, потому что важно больше узнать друг о друге.
"Рано - это тогда, когда вы чувствуете дискомфорт или давление. Если вы соглашаетесь на секс только потому, что боитесь потерять интерес партнера, стоит остановиться и спросить себя: "Чего хочу я?" - объясняет эксперт.
Он добавил, что сексуальный контакт должен быть желанием обоих, а не способом соответствовать чьим-то ожиданиям.
"Затягивание с интимом тоже может создать проблему. Если ваши отношения начинают казаться дружескими или партнер начинает сомневаться в вашей взаимной привлекательности, это может охладить первоначальный пыл", - пояснил сексолог.
Секс - это не только физическое удовольствие, но и способ эмоционального сближения, поэтому иногда ожидание может навредить развитию связи.
Слушайте себя. Лучший момент для интима - это тот, когда вы оба этого искренне хотите, без сомнений и страха.
Доверяйте коммуникации. Спрашивайте, что чувствует партнер, делитесь своими мыслями. Это поможет избежать недоразумений.
Не оценивайте себя или другого. Секс на первом свидании не делает вас "легкомысленными", так же как и ожидание не является признаком "сдержанности". Это лишь ваш выбор.
"И помните: отношения - это не о графиках или дедлайнах. Если вы оба чувствуете притяжение и готовы к близости, то это и есть правильный момент, независимо от того, какое это свидание", - резюмирует Виталий Курсик.
Ранее мы писали о том, способны ли на безумную страсть и романтические приключения люди, которым за 40.
А также рассказывали о том, может ли человек быть счастливым без сексуальных отношений.