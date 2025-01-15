Секс на первом или третьем свидании: когда рано, а когда уже может и поздно?

Этот вопрос волнует многих, ведь первые встречи - это всегда волнение, ожидание и желание произвести впечатление. Но когда дело доходит до интима, возникает дилемма: не слишком ли рано, не слишком ли поздно?

Когда должен быть секс, на первом, на третьем или каком-то другом свидании, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Сексуальность и отношения - это очень индивидуальная сфера, и здесь нет универсального рецепта. Для кого-то секс на первом свидании - это естественно, потому что "химия" настолько сильна, что хочется быть ближе здесь и сейчас.

Для других интим на третьем или даже пятом свидании может показаться поспешным, потому что важно больше узнать друг о друге.

Когда рано?

"Рано - это тогда, когда вы чувствуете дискомфорт или давление. Если вы соглашаетесь на секс только потому, что боитесь потерять интерес партнера, стоит остановиться и спросить себя: "Чего хочу я?" - объясняет эксперт.

Он добавил, что сексуальный контакт должен быть желанием обоих, а не способом соответствовать чьим-то ожиданиям.

А когда может быть уже поздно?

"Затягивание с интимом тоже может создать проблему. Если ваши отношения начинают казаться дружескими или партнер начинает сомневаться в вашей взаимной привлекательности, это может охладить первоначальный пыл", - пояснил сексолог.

Секс - это не только физическое удовольствие, но и способ эмоционального сближения, поэтому иногда ожидание может навредить развитию связи.

Как найти "правильный момент"?

Слушайте себя. Лучший момент для интима - это тот, когда вы оба этого искренне хотите, без сомнений и страха.

Доверяйте коммуникации. Спрашивайте, что чувствует партнер, делитесь своими мыслями. Это поможет избежать недоразумений.

Не оценивайте себя или другого. Секс на первом свидании не делает вас "легкомысленными", так же как и ожидание не является признаком "сдержанности". Это лишь ваш выбор.

"И помните: отношения - это не о графиках или дедлайнах. Если вы оба чувствуете притяжение и готовы к близости, то это и есть правильный момент, независимо от того, какое это свидание", - резюмирует Виталий Курсик.