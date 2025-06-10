Секс-контроль: 6 установок перфекциониста, которые мешают наслаждению в постели

Перфекционизм в сексе?

На самом деле перфекционизм - полезная черта характера, но она помогает в карьере или учебе. Но интимные утехи - это не экзамен по биологии и не соревнование. И если завышенные требования к себе и другим проникают в постель, то эта черта становится врагом удовольствия.

Вместо того чтобы расслабиться и отдаться чувствам, перфекционисты в постели часто чрезмерно контролируют ситуацию, себя и партнера, превращая близость в своеобразный "экзамен".

"Для многих перфекционистов интимность - еще одно пространство, где надо "быть идеальным", "соответствовать", "производить впечатление". К сожалению, такие установки ведут не к лучшему опыту, а к разочарованиям и потере контакта с собственным телом. Ты в сексе, но ты не здесь", - говорит эксперт.

Я должен быть идеальным/идеальной в постели

Такие мысли часто возникают из-за просмотра фильмов и сериалов, в том числе и порнографических, из общественных ожиданий, из глянцевых журналов, из интернета.

Но при этом человек фактически не в своих ощущениях, а в постоянном контроле. Все же должно быть "правильно", "сексуально". И именно это вызывает постоянную напряженность, не подлинность, усталость, мешает расслабиться.

Партнер меня постоянно оценивает

И это вызывает настоящую тревогу - выгляжу ли я привлекательно, нравится ли ему/ей, делаю ли я все, как надо. И этот внутренний инспектор убивает спонтанность, искренность и расслабленность.

"Перфекционист ожидает от партнёра безупречных реакций, соответствующих его представлениям о "правильном" сексе. Если партнер не выражает достаточно эмоций (на взгляд перфекциониста), не двигается так, как ожидается, или не достигает определенного состояния "в идеальное время", это может вызвать раздражение, чувство неудачи или даже обиды", - говорит Виталий Курсик.

Он подчеркнул, что это превращает партнера в объект, который должен соответствовать определенным критериям, а не живого человека.

Все должно идти по плану

Интимность - это спонтанность и непредсказуемость. Но перфекциониста это не устраивает и он хочет "спланировать" секс: какой должна быть последовательность действий, какая реакция должна быть у партнера, как должен заканчиваться процесс.

"Отклонение от этого "плана" вызывает разочарование, тревогу и способность получать удовольствие от момента. Попытка контролировать каждую деталь убивает живое ощущение близости", - добавляет коуч.

Секс должен быть каждый раз с фейерверком

Сексуальный опыт не всегда вершина наслаждения. Да и секс бывает разный: рутинный, нежный, просто, чтобы "побыть вместе", яркий, и да - с фейерверками.

Но перфекционисту нужно шоу каждый раз. Если его нет - это вызывает напряжение, тревожность, разочарование. Некоторые даже потом начинают придумывать, будто секс был не слишком ярким - значит, есть проблемы в отношениях.

Я не имею права на ошибку

В постели, как и в жизни, случаются "неудобные" моменты, "неправильные" движения, или просто то, что не соответствует ожиданиям. Для перфекциониста любая "ошибка" становится поводом для самобичевания и испорченного настроения.

Страх сделать что-то не так парализует, заставляет быть чрезмерно осторожным и лишает радости от экспериментов и естественного потока.

"Если что-то пошло не так - техническая заминка, неудачное движение, пауза, то все, это воспринимается, как провал в постели. Но секс - это о естественности, чувственности и исследовании друг друга. И без права на ошибку - нет пространства для игры двух людей", - подчеркивает специалист.

Я не могу позволить себе быть уязвимым/уязвимой

Настоящая интимность требует уязвимости, способности отдаться моменту, открыть свои чувства и желания, даже если это кажется "несовершенным".

Перфекционист боится показать свою слабость, неуверенность или неконтролируемые эмоции, опасаясь осуждения или несоответствия "идеальному" образу.

Этот страх уязвимости создаёт барьер между партнёрами и не позволяет достичь глубокой близости.

Я должен удовлетворить партнера на 100%

"И секс с такими установками превращается в настоящий экзамен. И эти чрезмерные старания мешают наслаждаться процессом не только перфекционисту, но и его партнеру. Главное, о чем такой человек забывает - что это совместный процесс, а не односторонняя демонстрация "мастерства", - добавляет эксперт.

Что же делать?

Фиксируй эти установки в собственной голове и старайся уменьшить их влияние

Переключай фокус на ощущения и старайся быть в процессе, а не наблюдать как бы со стороны

Говори с партнером и делись своими ощущениями

Позволь себе быть "несовершенным" - телом, в движениях, в удовольствии

"Важно помнить, что секс - это не соревнование и не экзамен, а взаимодействие, игра, исследование и эмоциональная связь. Позвольте себе быть несовершенным, отпустите контроль, доверьтесь партнеру и собственному телу. Настоящее удовольствие приходит тогда, когда вы перестаёте "играть роль" и просто наслаждаетесь моментом близости", - резюмирует Виталий Курсик.