Секретный способ узнать, прослушивается ли ваш телефон: нажмите одну кнопку

Как владелец смартфона вы не застрахованы от неприятных сценариев. Без вашего ведома некоторые люди могут получить доступ к вашим личным данным и вашим разговорам благодаря "переадресации вызова".

Как же узнать, не прослушивается ли ваш телефон рассказали эксперты издания Sante Plus.

Как активировать или деактивировать код *#21#, чтобы узнать, не прослушивается ли ваш мобильный?

Современные телефоны по-прежнему сохраняют некоторые функции, присущие более старым моделям. Обычно это ряд цифр, символов, иногда и того, и другого, что позволяет получить доступ к функциям, о существовании которых вы даже не подозреваете. Отмечается, что есть функция переадресации вызовов.

Перед тем, как отменить переадресацию, следует сначала узнать, активирована ли эта функция на вашем смартфоне. Вот тут-то и появляется знаменитый код *#21#, который вам стоит набрать.

Появится серое окно с информацией о передаче факсов, SMS, данных, голоса, звонков и т. д. Если вы заметите, что активирована переадресация, значит ваш телефон могут прослушивать.

Как отменить переадресацию вызовов?

Если переадресация была активирована без вашего ведома на вашем смартфоне, наберите код ##002#. Он отключает любую переадресацию звонков. Таким образом, принимать их будете только вы.

Вы автоматически завершите переадресацию всех вызовов, а также остальную часть переадресации (например, SMS). Они не будут активированы снова, если кто-то не получит доступ к вашей SIM-карте.; либо со своего мобильного телефона, либо вставив указанную карту в другой телефон.

Не стесняйтесь воспользоваться этими кодами, чтобы защитить свою конфиденциальность и избежать прослушивания телефона.