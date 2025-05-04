Секретное удовольствие наедине: норма или тревожный сигнал в отношениях?
Самоудовлетворение, особенно в браке или длительных отношениях остается темой, о которой говорят шепотом. Часто оно воспринимается как измена или признак проблем. Однако действительно ли это так?
Вредно ли заниматься мастурбацией, особенно в отношениях и может ли это стать проблемой, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Самоудовлетворение - это нормально?
Мастурбация - это одна из тех тем, о которых все знают, все практикуют (по крайней мере большинство), но говорить о ней вслух - стыдно.
"Даже с партнером говорить на эту тему трудно. А особенно, если партнер - законный. Поэтому давайте честно. Мастурбация - это абсолютно нормальная форма сексуальности. Она присуща и подросткам, и взрослым, и тем, кто в отношениях, и тем, кто сам. Это способ познавать свое тело, разряжать напряжение, поддерживать сексуальный тонус", - говорит эксперт.
Он подчеркнул, что такой способ получить удовольствие в некоторых периодах жизни (например, во время командировок, стрессов, расстройств либидо у партнёра) - это даже своеобразная форма заботы об отношениях, чтобы не давить друг на друга.
А что, если это происходит в браке? Это измена?
Нет. Если мастурбация не заменяет интим с партнером, а дополняет сексуальную жизнь - это окей. Это психологическая норма, потому что потребность в физическом расслаблении не всегда связана с недостатком любви и интима в существующих отношениях.
По данным многих исследований, большинство пар (особенно в долгих отношениях) сталкиваются с ситуацией, когда один или оба партнёра используют самоудовлетворение.
Самые частые причины:
- Снятие стресса или бессонница
- Медитативная или физиологическая привычка с юности
- Ощущение контроля, которого не хватает в паре
- Иногда - избегание близости или конфликт
- Невозможность заниматься сексом с партнером (болезнь, командировка)
- Разные потребности у партнеров (например, мужчине оргазм нужен каждое утро, а женщине хватает 2 раза в неделю)
Когда это может быть сигналом проблемы
- Если партнер избегает сексуального контакта, но занимается мастурбацией
- Если появляется эмоциональная дистанция, а интимная жизнь становится полностью "индивидуальной"
- Если появилась зависимость от порнографии или это приобретает навязчивый характер
"Проблема начинается не с самого факта, а с сокрытия, стыда, эмоциональной отдаленности или зависимости. Если партнер не может или не хочет говорить о своих желаниях - вот тогда стоит задуматься", - говорит Виталий Курсик.
Что делать, если узнали, что ваш партнер мастурбирует?
Во-первых, не паниковать.
Во-вторых - поговорить. Без обвинений и драмы. Просто с интересом и желанием лучше узнать друг друга.
"И самое важное: мастурбация не конкуренция. Это не о том, что вы "недостаточно хороши". Это о личном пространстве, потребности в разрядке или просто - привычке", - добавляет специалист.
Мастурбация партнера не всегда является признаком измены или проблем. Это может быть естественной частью личного пространства, даже в очень близких отношениях.
Однако, если она становится заменой сексуальной связи, стоит открыто поговорить и, возможно, обратиться к специалисту.
"Вопросы сексуальности всегда немного деликатны. Но чем больше в паре искренности и без стеснения, тем меньше поводов для тревоги. А если вам сложно говорить об этом без боли, стыда или ревности - тут может помочь сексолог. Без оценок. Без нотаций. Просто искренне, по-взрослому и с уважением к вам обоим", - резюмирует Виталий Курсик.
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