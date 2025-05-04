Секретное удовольствие наедине: норма или тревожный сигнал в отношениях?

Самоудовлетворение, особенно в браке или длительных отношениях остается темой, о которой говорят шепотом. Часто оно воспринимается как измена или признак проблем. Однако действительно ли это так?

Вредно ли заниматься мастурбацией, особенно в отношениях и может ли это стать проблемой, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Самоудовлетворение - это нормально?

Мастурбация - это одна из тех тем, о которых все знают, все практикуют (по крайней мере большинство), но говорить о ней вслух - стыдно.

"Даже с партнером говорить на эту тему трудно. А особенно, если партнер - законный. Поэтому давайте честно. Мастурбация - это абсолютно нормальная форма сексуальности. Она присуща и подросткам, и взрослым, и тем, кто в отношениях, и тем, кто сам. Это способ познавать свое тело, разряжать напряжение, поддерживать сексуальный тонус", - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что такой способ получить удовольствие в некоторых периодах жизни (например, во время командировок, стрессов, расстройств либидо у партнёра) - это даже своеобразная форма заботы об отношениях, чтобы не давить друг на друга.

А что, если это происходит в браке? Это измена?

Нет. Если мастурбация не заменяет интим с партнером, а дополняет сексуальную жизнь - это окей. Это психологическая норма, потому что потребность в физическом расслаблении не всегда связана с недостатком любви и интима в существующих отношениях.

По данным многих исследований, большинство пар (особенно в долгих отношениях) сталкиваются с ситуацией, когда один или оба партнёра используют самоудовлетворение.

Самые частые причины:

Снятие стресса или бессонница

Медитативная или физиологическая привычка с юности

Ощущение контроля, которого не хватает в паре

Иногда - избегание близости или конфликт

Невозможность заниматься сексом с партнером (болезнь, командировка)

Разные потребности у партнеров (например, мужчине оргазм нужен каждое утро, а женщине хватает 2 раза в неделю)

Когда это может быть сигналом проблемы

Если партнер избегает сексуального контакта, но занимается мастурбацией

Если появляется эмоциональная дистанция, а интимная жизнь становится полностью "индивидуальной"

Если появилась зависимость от порнографии или это приобретает навязчивый характер

"Проблема начинается не с самого факта, а с сокрытия, стыда, эмоциональной отдаленности или зависимости. Если партнер не может или не хочет говорить о своих желаниях - вот тогда стоит задуматься", - говорит Виталий Курсик.

Что делать, если узнали, что ваш партнер мастурбирует?

Во-первых, не паниковать.

Во-вторых - поговорить. Без обвинений и драмы. Просто с интересом и желанием лучше узнать друг друга.

"И самое важное: мастурбация не конкуренция. Это не о том, что вы "недостаточно хороши". Это о личном пространстве, потребности в разрядке или просто - привычке", - добавляет специалист.

Мастурбация партнера не всегда является признаком измены или проблем. Это может быть естественной частью личного пространства, даже в очень близких отношениях.

Однако, если она становится заменой сексуальной связи, стоит открыто поговорить и, возможно, обратиться к специалисту.

"Вопросы сексуальности всегда немного деликатны. Но чем больше в паре искренности и без стеснения, тем меньше поводов для тревоги. А если вам сложно говорить об этом без боли, стыда или ревности - тут может помочь сексолог. Без оценок. Без нотаций. Просто искренне, по-взрослому и с уважением к вам обоим", - резюмирует Виталий Курсик.