Секреты тела мечты: 7 действенных правил похудения сингапурцев

Сингапурские женщины часто демонстрируют впечатляющие результаты в борьбе с лишним весом. Все благодаря простым, но эффективным привычкам.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о ключевых способах, которые помогают им стремительно худеть без изнурительных диет и сложных тренировок.

Почему жители Сингапура набирают вес

Сингапур - это рай вкусной еды, поэтому там оставаться в хорошей форме может быть очень трудно.

Поэтому многим трудно похудеть, поскольку все магазины переполнены калорийными блюдами, а стремительный образ жизни оставляет мало времени на физические упражнения.

Однако, чтобы похудеть, жители Сингапура придерживаются правильных стратегий.

Правила, которые помогают похудеть

Жители Сингапура ужинают рано

Многие люди имеют тенденцию не спать до поздней ночи, что приводит к поздним перекусам или даже тяжелой пище. Последний прием пищи должен быть не позднее 20:00.

К тому же стоит уменьшить порцию углеводов, таких как рис, макароны или хлеб, на 75% и заменить их овощами, куриной грудкой, индейкой или рыбой. Ранний сон поможет избегать приема пищи ночью.

Рано ложитесь

Когда вы не спите ночью, то тело выделяет гормон под названием кортизол, который отвечает за многие проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление и гипертония. Это также приводит к проблемам с кожей, темным кругам и ожирению.

Избегайте углеводов

Жители Сингапура любят есть рис и десерты после еды, которые богаты углеводами.

Вы можете побаловать себя сложными углеводами, такими как зеленые овощи, цельнозерновые продукты, вместо простых или обработанных.

В отличие от простых углеводов, которые мгновенно превращаются в глюкозу, сложные расщепляются гораздо медленнее, благодаря чему поддерживается постоянный поток энергии к телу. Они также богаты клетчаткой и снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП).

Старайтесь есть больше сложных углеводов, таких как овес, йогурт, фасоль, коричневый рис, брокколи, шпинат и грейпфруты.

Пейте много воды

Вода имеет нулевое количество калорий и много преимуществ для здоровья. Например, ускоряет метаболизм, выводит токсины и укрепляет иммунную систему. Если цель - похудеть, то стоит выпивать не менее 8 стаканов воды в день.

Горячий и влажный климат Сингапура очень быстро обезвоживает организм. Поэтому, чтобы похудеть, жители стараются пить чем больше воды за день.

Избегайте консервированных напитков

Когда люди испытывают жажду, то тянутся к напитку в бутылках, который приносит огромное удовольствие. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как эти 300 мл напитка заполнены сахаром и увеличивает потребление калорий.

Не пропускайте прием пищи

Из-за быстрой жизни в Сингапуре пищевые привычки могут быть довольно нерегулярными, поэтому люди могут часто пропускать важные приемы пищи из-за каких-то других дел.

Если вы думаете, что, не едя пищи, вы похудеете, то это ошибка. Потерю веса нужно осуществлять здоровым способом, а не голодать.

Пропускать еду означает замедлять метаболизм и тем самым помогать организму набирать жир. Напротив, идея заключается в том, чтобы контролировать свои порции и питаться здорово.

Будьте активными

Попробуйте дать себе дополнительный толчок, необходимый для достижения желаемой талии. Да, ходить в спортзал после рабочего дня очень утомительно и требует времени.