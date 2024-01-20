Секреты мужской силы. Диетолог назвал 12 продуктов для повышения тестостерона

Некоторые продукты способны повышать уровень тестостерона у мужчин, тем самым усиливая половое влечение и улучшая эрекцию.
Списком таких продуктов делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
"Гугл подтвердит, что многие мужчины и не только ищут возможности вернуть количество мужских половых гормонов на уровень, который демонстрирует молодой организм. С возрастом уровень тестостерона у мужчин имеет тенденцию к снижению. Это может привести к таким признакам и симптомам, как низкое половое влечение, трудности с поддержанием эрекции, усталость, потеря костной и мышечной массы, увеличение веса, расстройства настроения (тревога и депрессия)", - говорит диетолог.
Исследования показывают, что мужчины с низким уровнем тестостерона чаще испытывают хронические заболевания, в частности высокое кровяное давление и диабет 2-го типа.
"Сбалансированное питание и активный образ жизни помогут поддерживать уровень тестостерона в пределах рекомендуемого диапазона, как говорится, в северном направлении", - добавляет Швец.
К лучшим продуктам, способствующим лучшей выработке продукции тестостерона, относятся:
"Среди других продуктов, помогающих повысить уровень тестостерона: миндаль, спаржа, капуста, цветная капуста, кофе, темный шоколад, оливковое масло первого отжима, обогащенные каши, обогащенное растительное молоко, мед, лимон, корни маки, орехи макадамии, грибы, гранаты, изюм, сладкий картофель, грецкие орехи, йогурт", - говорит диетолог.
На рынке есть много предложений бустеров тестостерона, которые вроде бы как помогают стимулировать продукцию тестостерона. Результаты части исследований подтверждают, бустеры оказывают определенное влияние на уровень мужского полового гормона.
"Выводы исследования 2015 года, проведенного в США, говорят о том, что нет достаточных оснований для определения преимуществ в эффективности определенных диетических добавок для повышения уровня тестостерона. Они часто содержат витамины группы В и цинк, которые естественным образом повышают уровень энергии у мужчин, одновременно повышая уровень тестостерона в крови", - говорит Швец.
По его словам, цинк, аспартат магния и монометионин аспартат цинка являются распространенными ингредиентами таких бустеров. Также бывают растительные диетические добавки, которые рекламируются для повышения уровня тестостерона. Бодибилдеры часто используют их, чтобы получить большую мышечную массу, хотя на самом деле их эффективность немного сомнительна.
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