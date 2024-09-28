Секреты идеального звучания. 7 лучших умных колонок, которые стоит купить в 2024 году

Amazon Echo (5-го поколения)

Цена: 2 599 гривен

Amazon Echo продолжает доминировать на рынке умных колонок с выпуском 5-го поколения устройства. Известная своей надежностью, Echo 5-го поколения сочетает в себе голосового помощника Alexa с улучшенным качеством звука и стильным дизайном.

Новая версия Echo имеет усиленные басы и более четкие средние частоты, что делает ее отличным выбором как для прослушивания музыки, так и для голосовых команд. Обширный набор навыков Alexa позволяет управлять умными устройствами, отвечать на вопросы и даже развлекать играми и историями.

Amazon Echo (5-го поколения) (фото: Android Police)

Google Nest Audio

Цена: 4 999 гривен

Google Nest Audio - еще один главный претендент в 2024 году, особенно для тех, кто глубоко интегрирован в экосистему Google. Колонка обеспечивает четкий и сбалансированный звук и адаптируется к акустике вашей комнаты, гарантируя высокое качество аудио независимо от местоположения.

Google Assistant, который управляет Nest Audio, превосходен в поисковых возможностях и легко интегрируется с сервисами Google, такими как Календарь, Карты и YouTube. Это также умный домашний хаб, способный управлять различными умными устройствами.

Google Nest Audio (фото: RTINGS.com)

Apple HomePod mini

Цена: 4 599 гривен

HomePod mini от Apple продолжает оставаться популярным выбором, особенно среди пользователей Apple. Эта компактная колонка превосходит ожидания благодаря впечатляющему качеству звука и глубокой интеграции с экосистемой Apple.

Она отлично работает с Siri, Apple Music и HomeKit, что делает ее идеальной для пользователей iPhone, iPad и Mac. HomePod mini также оснащена системой Intercom, которая идеально подходит для общения между разными комнатами в доме.

Apple HomePod mini (фото: What Hi-Fi)

Sonos One (2-го поколения)

Цена: 9 990 гривен

Sonos One 2-го поколения остается фаворитом среди меломанов, которые не хотят жертвовать качеством звука. Эта умная колонка поддерживает как Amazon Alexa, так и Google Assistant, позволяя пользователям выбрать предпочитаемого голосового помощника.

Sonos One является частью большой экосистемы Sonos, что означает, что ее легко интегрировать с другими колонками этой же фирмы для создания аудиосистемы во многих комнатах. Качество звука исключительное, с глубокими басами, чистыми средними и четкими высокими частотами, что делает ее отличным выбором для любителей музыки.

Sonos One (2-го поколения) (фото: ZDNET)

Bose Home Speaker 500

Цена: 21 560 гривен

Bose ассоциируется с высоким качеством звука, и колонка Bose Home Speaker 500 не является исключением. Эта колонка предлагает премиальный опыт прослушивания с широким звуковым полем, заполняющим комнату.

Она оснащена встроенными Amazon Alexa и Google Assistant и поддерживает как Wi-Fi, так и Bluetooth. Приложение Bose Music добавляет еще один уровень управления, позволяя пользователям управлять музыкой на нескольких устройствах Bose в доме.

Элегантный дизайн и алюминиевый корпус придают ей вид высококлассной умной колонки.

Bose Home Speaker 500 (фото: TechRadar)

Harman Kardon Citation 200

Цена: 11 800 гривен

Для тех, кто ищет портативный вариант, не жертвуя качеством звука, Harman Kardon Citation 200 является отличным выбором. Эта умная колонка предлагает насыщенное и мощное аудио и оснащена Google Assistant.

Ее защита от брызг по стандарту IPX4 делает ее подходящей для использования как в помещении, так и на улице, а встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов воспроизведения на одной зарядке. Изящный дизайн и портативность делают Citation 200 выдающимся вариантом в 2024 году.

Harman Kardon Citation 200 (фото: iPeople)

Amazon Echo Studio

Цена: 10 990 гривен

Для тех, кто ищет погружающий 3D-звук, Amazon Echo Studio выделяется как самое продвинутое устройство Echo на сегодняшний день. Echo Studio оснащена пятью направленными динамиками, которые создают звук Dolby Atmos, что делает ее идеальной для меломанов, любящих детализированные пространственные аудиовпечатления.

Alexa управляет Echo Studio, предлагая те же умные функции, что и другие устройства Echo, но с дополнительным преимуществом превосходного качества звука, что делает ее подходящей как для музыки, так и для домашних кинотеатров.

Amazon Echo Studio (фото: Amazon)