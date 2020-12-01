Секретар РНБО - українцям: цибуля і часник допоможуть протистояти коронавірусу

Секретар Ради Національної Безпеки України Олексій Данилов порекомендував українцям зміцнювати здоров'я з допомогою часнику і цибулі. За словами Данилова, такі засоби допомагають підтримати імунітет під час поширення коронавірусу.

Олексій Данилов зізнався журналістам видання УНІАН, що ніколи не хворів на коронавірус і зазначив, що йому ніколи хворіти – дуже багато роботи. Крім того, секретар РНБО додав, що для підтримки імунітету він вживає вітаміни й обов'язково вживає часник і цибулю.

"Я вживаю обов'язкові вітаміни. По-друге, є розуміння і коли я з самого початку сказав, що треба вживати часник і цибулю – це не був якийсь жарт. Ви знаєте, у мене є певна освіта. Там дуже багато фітонцидів. Те, що стосується підтримки внутрішнього імунітету, – це обов'язкова річ для того, щоб ви були здорові", - сказав Данилов.

Варто нагадати, що раніше ми писали про те, що київський лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розвіяла міф про те, що цибуля і часник зможуть запобігти розвитку коронавірусу.

Також раніше ми розповідали про те, що лікар розповіла про результати експерименту з цибулею і часником проти бактерій і спростувала міф про те, що вони можуть протистояти вірусам та інфекціям.