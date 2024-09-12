Секрет знаменитостей. Этот напиток поможет сбросить вес за короткое время

Какой напиток нужно пить для похудения

Актер рассказал, что, употребляя ежедневно костный бульон вместе с овощами, приготовленными на пару, он смог сбросить 4,5 кг за пять дней.

В разговоре он объяснил, что ему не понадобилось много времени, чтобы приобрести желаемую форму.

"Просто костный бульон, а затем овощи, приготовленные на пару после первых трех дней, а затем немного белка на ночь, и все", - признался артист.

"Я ел столько белка, что накапливал его и использовал, кроме наращивания чистой мышечной массы, потом остановился на бульоне", - добавил он.

Марк Уолберг после похудения (фото: instagram.com/markwahlberg)

Как готовят бульон

Костный бульон создают путем варки костей и соединительных тканей животных. В результате этого процесса образуется ароматный бульон, который можно использовать для приготовления супов, соусов и подливок. Кроме того, он служит питательным напитком.

Кости животных являются отличным источником кальция, магния и различных витаминов и минералов, необходимых для развития и укрепления ваших костей. Однако важно отметить, что лишь небольшая доля этих питательных веществ - менее 5% от рекомендуемой суточной нормы - попадает в бульон.

Костный мозг является еще одним отличным источником витаминов А и В, а также необходимых минералов, таких как цинк, железо, кальций и селен. Эти компоненты богаты коллагеном, который при варке превращается в желатин и обеспечивает несколько незаменимых аминокислот.