Секрет Кіркорова: Пугачова розкрила інтимну таємницю

Алла Пугачова розповіла, що Філіп Кіркоров не вживає алкоголь з тієї причини, що він просто не вміє пити. Коли він вип'є, то просто не стримує себе. Про це співачка розповіла в інтерв'ю росЗМІ.

Примадонна зазначила, що три рази в своєму житті вона бачила Кіркорова в стані алкогольного сп'яніння. При цьому наслідки були жахливі. Він витрачав гроші, і ліз у бійки.

"Розумієте, це щось страшне. З цього позитивного хлопчика вилазить якийсь диявол", - розповіла Пугачова.

Саме з причини того, що Кіркоров не може тримати себе в руках, він перестав вживати алкоголь взагалі. Хоча відомо, що в 90-ті він любив пити текілу.

Пугачова розповіла про таємницю Кіркорова (фото: twitter.com/womanhit)

Зараз співак не переносить алкоголь та навіть людей, які знаходяться під його впливом.

Варто зазначити, що Пугачова вийшла заміж за Кіркорова в 1994 році. Проте в нульові їх відносини стали погіршуватися і в 2015 році зіркова пара оголосила про своє розлучення. До речі, в 2001 році Кіркоров познайомив Пугачову з Максимом Галкіним на фестивалі "Слов'янський базар".

Нагадаємо, що Пугачова втратила дитину від Кіркорова. У 49 років у Примадонни стався викидень. У той час вона була одружена з Кіркоровим і багато років намагалася завагітніти.

Раніше повідомлялося про те, що Аллі Пугачовій напередодні 70-річчя зробили операцію, щоб вирішити проблему з голосом. У співачки були проблеми з стравоходом, який також пов'язаний з діафрагмою. А це викликало проблеми з її голосом.