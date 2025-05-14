Секрет Ким Кардашьян: как звезда сбросила 20 кг после родов благодаря этой диете

После рождения первого ребенка Ким Кардашьян поразила всех быстрым похудением. Узнайте секрет ее диеты, которая помогла звезде избавиться от 20 лишних килограммов.

Как похудела звезда после первых родов

Рождение ребенка - это невероятное счастье, но для многих женщин оно также сопровождается набором веса. Звездные мамы не являются исключением, и публика всегда с интересом следит за тем, как они возвращаются в форму после беременности. Одной из таких звезд, чье быстрое похудение после родов вызвало немалый резонанс, стала американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян.

После рождения своего первого ребенка, дочери Норт Уэст, в 2013 году, Ким набрала значительный вес, но довольно быстро сумела вернуться к привычным формам, сбросив более 20 килограммов. Секрет ее похудения оказался не таким уж и тайным и основывался на хорошо известной, хотя и несколько модифицированной диете.

Так выглядела Ким после рождения первого ребенка в 2013 году (instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян выбрала для себя диету Аткинса, которая предусматривает значительное ограничение углеводов с акцентом на белки и жиры. Однако, учитывая то, что Ким кормила грудью после рождения Норт, она придерживалась не самого строгого варианта этой системы питания, а более умеренного плана "Аткинс 40", который позволяет потреблять до 40 граммов "чистых" углеводов в день.

Так выглядела Ким после похудения (instagram.com/kimkardashian)

Основные принципы диеты Ким Кардашьян после родов:

Фокус на белках

Рацион Ким был богат на нежирное мясо (куриное филе, индейка), рыбу, яйца. Белок является ключевым элементом, поскольку он дает длительное чувство сытости и помогает сохранить мышечную массу во время похудения.

Ограничение углеводов

Из меню были практически исключены продукты с высоким содержанием углеводов, такие как хлеб, выпечка, макароны, крупы (за исключением небольшого количества разрешенных), сахар и сладости. Также ограничивалось потребление некоторых фруктов с высоким содержанием сахара.

Здоровые жиры

В рацион включались полезные жиры из таких источников, как авокадо, орехи, семена и оливковое масло. Жиры также способствуют насыщению и важны для гормонального баланса.

Много овощей

Ким потребляла большое количество некрахмалистых овощей, которые являются отличным источником клетчатки, витаминов и минералов при низкой калорийности и минимальном содержании углеводов.

Контроль порций и регулярность приемов пищи

Питание было дробным, небольшими порциями каждые несколько часов, чтобы поддерживать метаболизм и избегать сильного голода.

Достаточное потребление воды

Ким подчеркивала важность питьевого режима для поддержания обмена веществ и общего состояния здоровья.

Пример дневного рациона Ким Кардашьян на диете Аткинса 40:

Завтрак

Омлет с овощами (шпинат, перец) и небольшим количеством сыра.

Перекус

Греческий йогурт с небольшой горстью ягод и миндаля.

Обед

Большой салат с куриным филе на гриле или рыбой, заправленный оливковым маслом и лимонным соком.

Перекус

Хумус с палочками сельдерея или огурца.

Ужин

Запеченная рыба или индейка с гарниром из брокколи или спаржи.

Важно отметить, что Ким также активно занималась спортом под руководством своего персонального тренера Трейси Андерсон, которая известна своими тренировками, направленными на формирование мышечного корсета и сжигание калорий.

Отметим, что сейчас Ким имеет четырех детей от своего экс-супруга Канье Уэста.