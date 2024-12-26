Седокова после смерти Яниса Тиммы заявила о чувствах к нему. Что написала певица

Что написала Седокова

Певица обнародовала в stories сообщение, которое адресовала не только слушателям и представителям СМИ, а также и покойному баскетболисту. Сначала звезда поблагодарила всех, кто ее поддерживает в этот непростой период, и призналась, что у нее "пока не получается жить так, как раньше".

Анна обратилась к представителям прессы с просьбой проверять источники информации, поскольку многие люди, по ее словам, сейчас пытаются использовать трагедию в своих интересах, в то время как настоящие друзья переживают потерю, а не раздают интервью".

"Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот трудный период. Я все еще в больнице, и у меня не получается жить как раньше. Обращаюсь с просьбой к представителям СМИ - проверяйте источники, у которых берете комментарии.

Очень больно смотреть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас переживают потерю и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью. Вместе с мамой и сестрой Яниса мы пытаемся достойно организовать прощание с ним для всех близких и друзей", - написала Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)

Что касается ее лично, то Анна не стала скрывать, что тяжело переживает потерю и даже призналась в чувствах к покойному избраннику, заявив, что будет "любить его вечно".

"Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка, но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное - помни: герой, нет ничего, что тебе не покорится. И хоть ты покинул нас, я буду любить тебя вечно - на Земле и на Небе", - написала певица и сопроводила фотографию белым голубем в полете.

Анна Седокова высказалась о смерти Яниса Тиммы (фото: instagram.com/annasedokova)

Что известно о браке Седоковой и Яниса Тиммы

Латвиец стал третьим официальным избранником артистки. Пара подала на развод в ноябре этого года после пяти лет вместе. О желании разойтись с мужем звезда заявляла еще летом этого года.

Янис в день рождения певицы, 16 декабря, выложил под ее постом комментарий с датой рождения. Как впоследствии выяснилось, там была и дата смерти. Баскетболист покончил с собой 17 декабря. Это произошло в одном из московских хостелов. Рядом с его телом нашли телефон, на заставке которого был номер Анны и надпись: "Позвоните Анне".

Очевидцы также нашли канат, который был подвешен к поручню. Узнав о трагедии, исполнительница вышла на связь в соцсетях и записала эмоциональное видео. Позже в тот же день стало известно, что из-за нервного срыва она оказалась в больнице под капельницами, и находится там до сих пор.

Баскетболист был в отношениях с певицей около пяти лет (фото: instagram.com/janis.timma)