Седокова после новости о самоубийстве экс-мужа оказалась в больнице

Анна Седакова в больнице

На фоне известия о смерти экс-партнера Седокова показалась под капельницами. На ролике, который она опубликовала в соцсетях, можно увидеть ее в больничной палате. Она пытается что-то сказать, однако заикание от слез не позволяет звезде этого сделать. Также на ее лице заметны отеки.

Седокова в больнице (скриншот)

Седокова в больнице (скриншот)

Однако этот контент пробыл на странице певицы недолго, ведь уже спустя некоторое время она решила удалить ролик. Утром Анна также выходила на связь в stories и со слезами на глазах говорила, что жила последние годы "как в аду".

Что известно о браке Седоковой и Яниса Тиммы

Баскетболист стал третьим мужем Седоковой. Их отношения начались в 2019 году, в тот момент, когда спортсмен как раз переживал пиковый момент в своей карьере, выступал в "Химках" и имел амбиции попасть в НБА. Ради украинки он даже бросил жену с ребенком, и в сентябре 2020 года пара пошла под венец.

На фоне кризиса в отношениях Анна объявила о разводе, заявив, что не собирается освещать какие-либо подробности их расставания. Известно лишь, что одной из причин разрыва стала финансовая нестабильность: певица продолжала развитие своей карьеры, в то время как деятельность Яниса была не такой успешной.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)

Что известно о смерти Яниса Тиммы

Латвийца нашли мертвым в московском хостеле во вторник, 17 декабря. Как сообщают СМИ, спортсмен совершил самоубийство. Его обнаружили между первым и вторым этажами в подъезде, куда он заселился несколько дней назад.

Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого был номер Анны и адресованная просьба позвонить ей со словами "Спасибо за все".

Причина смерти Тиммы - асфиксия (критическое падение уровня кислорода в организме). На месте смерти очевидцы также нашли канат, который был подвешен к поручню.

Покончить жизнь самоубийством бывший муж Седоковой решил в ночь с 16 на 17 декабря - в день рождения певицы. Это произошло после того, как в этом месяце бывшие влюбленные официально решили развестись.

Янис Тимма (фото: instagram.com/janis.timma)