Седокова после новости о самоубийстве экс-мужа оказалась в больнице

Российская певица украинского происхождения Анна Седакова оказалась в больнице после новости о смерти своего бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Что об этом известно, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
На фоне известия о смерти экс-партнера Седокова показалась под капельницами. На ролике, который она опубликовала в соцсетях, можно увидеть ее в больничной палате. Она пытается что-то сказать, однако заикание от слез не позволяет звезде этого сделать. Также на ее лице заметны отеки.
Однако этот контент пробыл на странице певицы недолго, ведь уже спустя некоторое время она решила удалить ролик. Утром Анна также выходила на связь в stories и со слезами на глазах говорила, что жила последние годы "как в аду".
Баскетболист стал третьим мужем Седоковой. Их отношения начались в 2019 году, в тот момент, когда спортсмен как раз переживал пиковый момент в своей карьере, выступал в "Химках" и имел амбиции попасть в НБА. Ради украинки он даже бросил жену с ребенком, и в сентябре 2020 года пара пошла под венец.
На фоне кризиса в отношениях Анна объявила о разводе, заявив, что не собирается освещать какие-либо подробности их расставания. Известно лишь, что одной из причин разрыва стала финансовая нестабильность: певица продолжала развитие своей карьеры, в то время как деятельность Яниса была не такой успешной.
Латвийца нашли мертвым в московском хостеле во вторник, 17 декабря. Как сообщают СМИ, спортсмен совершил самоубийство. Его обнаружили между первым и вторым этажами в подъезде, куда он заселился несколько дней назад.
Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого был номер Анны и адресованная просьба позвонить ей со словами "Спасибо за все".
Причина смерти Тиммы - асфиксия (критическое падение уровня кислорода в организме). На месте смерти очевидцы также нашли канат, который был подвешен к поручню.
Покончить жизнь самоубийством бывший муж Седоковой решил в ночь с 16 на 17 декабря - в день рождения певицы. Это произошло после того, как в этом месяце бывшие влюбленные официально решили развестись.
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