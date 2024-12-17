Седокова после новости о самоубийстве экс-мужа оказалась в больнице
Российская певица украинского происхождения Анна Седакова оказалась в больнице после новости о смерти своего бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Что об этом известно, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Анна Седакова в больнице
На фоне известия о смерти экс-партнера Седокова показалась под капельницами. На ролике, который она опубликовала в соцсетях, можно увидеть ее в больничной палате. Она пытается что-то сказать, однако заикание от слез не позволяет звезде этого сделать. Также на ее лице заметны отеки.
Седокова в больнице (скриншот)
Седокова в больнице (скриншот)
Однако этот контент пробыл на странице певицы недолго, ведь уже спустя некоторое время она решила удалить ролик. Утром Анна также выходила на связь в stories и со слезами на глазах говорила, что жила последние годы "как в аду".
Анна Седокова прокоментувала смерть екс-чоловіка Яніса Тімми. Головне - не забути накласти "траурний" фільтр в Інстаграмі... pic.twitter.com/VyGWpIrTQv— Катя Косач (@KatrusaKosac) December 17, 2024
Что известно о браке Седоковой и Яниса Тиммы
Баскетболист стал третьим мужем Седоковой. Их отношения начались в 2019 году, в тот момент, когда спортсмен как раз переживал пиковый момент в своей карьере, выступал в "Химках" и имел амбиции попасть в НБА. Ради украинки он даже бросил жену с ребенком, и в сентябре 2020 года пара пошла под венец.
На фоне кризиса в отношениях Анна объявила о разводе, заявив, что не собирается освещать какие-либо подробности их расставания. Известно лишь, что одной из причин разрыва стала финансовая нестабильность: певица продолжала развитие своей карьеры, в то время как деятельность Яниса была не такой успешной.
Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)
Что известно о смерти Яниса Тиммы
Латвийца нашли мертвым в московском хостеле во вторник, 17 декабря. Как сообщают СМИ, спортсмен совершил самоубийство. Его обнаружили между первым и вторым этажами в подъезде, куда он заселился несколько дней назад.
Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого был номер Анны и адресованная просьба позвонить ей со словами "Спасибо за все".
Причина смерти Тиммы - асфиксия (критическое падение уровня кислорода в организме). На месте смерти очевидцы также нашли канат, который был подвешен к поручню.
Покончить жизнь самоубийством бывший муж Седоковой решил в ночь с 16 на 17 декабря - в день рождения певицы. Это произошло после того, как в этом месяце бывшие влюбленные официально решили развестись.
Янис Тимма (фото: instagram.com/janis.timma)
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