Як зробити коктейль "Молотова" власними силами: інструкція

Інструкція з виготовлення коктейлю "Молотова"

Зробіть горючу суміш: 2/3 бензин, 1/3 мастило.

Можна додати: "серебрянку" (підвищує температуру горіння), пінопласт (як "прилипач", його треба розчинити в ацетоні, потім влити в пляшку).

Для гніту треба 50 см тканини (бавовни!). Її щільно втрамбовують в горловину, аби не розлився коктейль.

Як заповнювати? Пляшку на 2/3 залити горючою сумішшю, 1/3 залишити для випаровування. Саме ці пари і вибухнуть.

До слова, за інформацією одного з Telegram-каналів, студенти-хіміки з ХТФ КПІ почали робити коктейлі Молотова. Їм можна допомоги за цим посиланням.

В Міністерстві оборони України закликали блокувати воєнну техніку на вулицях міст

"Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів" - говориться в повідомленні.

Проте у відомстві закликали, не наближатися до місць, "де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу".