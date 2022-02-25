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Як зробити коктейль "Молотова" власними силами: інструкція

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П'ятниця 25 лютого 2022 13:13
Як зробити коктейль "Молотова" власними силами: інструкція Фото: Як зробити коктейль Молотова вдома (instagram.com/vitrofil)
Автор: Світлана Мащенко

В Генштабі ЗСУ після вторгнення російських військ у міста, зокрема, у Київ, закликали українців повідомляти про пересування техніки, виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта.

Як зробити коктейль - читайте нижче в нашому матеріалі.

Інструкція з виготовлення коктейлю "Молотова"

Зробіть горючу суміш: 2/3 бензин, 1/3 мастило.

Можна додати: "серебрянку" (підвищує температуру горіння), пінопласт (як "прилипач", його треба розчинити в ацетоні, потім влити в пляшку).

Для гніту треба 50 см тканини (бавовни!). Її щільно втрамбовують в горловину, аби не розлився коктейль.

Як заповнювати? Пляшку на 2/3 залити горючою сумішшю, 1/3 залишити для випаровування. Саме ці пари і вибухнуть.

Як зробити коктейль &quot;Молотова&quot; власними силами: інструкція

До слова, за інформацією одного з Telegram-каналів, студенти-хіміки з ХТФ КПІ почали робити коктейлі Молотова. Їм можна допомоги за цим посиланням.

В Міністерстві оборони України закликали блокувати воєнну техніку на вулицях міст

"Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів" - говориться в повідомленні.

Проте у відомстві закликали, не наближатися до місць, "де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу".

Раніше ми писали, що ворожий танк умисне наїхав на цивільне авто на Оболоні в Києві. На щастя, завдяки людям водієві вдалося вижити.

Також повідомлялося, як треба поводити себе в зоні бойових дій, і що не можна робити.

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Коктейль молотова
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