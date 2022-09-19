Как сделать чесночное масло: повышает иммунитет и служит лекарством от многих недугов

Чесночное масло - это растительное масло, которое настаивают на чесноке. Его применяют для разных целей и таким маслом можно заправлять салаты. А блюда с чесночным маслом будут особенно пикантными.

Для чего применяют чесночное масло

Такое масло оказывает прекрасный эффект при борьбе с паразитами, оно препятствует размножению микробов. А также:

Восстанавливает микрофлору кишечника, помогает от запоров

Очищает сосуды от холестерина

Обладает мочегонным средством

Стимулирует кровообращение

Показывает эффективность при воспалении суставов, артрите и радикулите

Применяется для профилактики и лечения простудных заболеваний

Помогает при лечении угревой сыпи и кожных болезнях

Стимулирует аппетит и помогает при упадке сил

Помогает при заживлении ссадин, укусов

Избавляет от одышки

Улучшает память и когнитивные свойства

Укрепляет волосы, помогает избавиться от ломкости и сухости волос

Дело в том, что в чесноке содержится очень важный компонент - фитонциды. Они помогают справиться со многими проблемами и даже угнетают раковые клетки. А еще в чесноке есть витамины А, С, Е, РР, группы В, калий, натрий, йод, кальций, селен, магний, кремний, фосфор, железо и марганец.

Как сделать чесночное масло

Возьмите любое растительное масло, которым вы пользуетесь регулярно. Отлейте немного в чистую емкость. Чеснок очистите и крупно нарежьте.

Поставьте емкость на огонь и немного подогрейте. Добавьте туда чеснок и помешивайте, чтобы чеснок не изменил свой цвет. Не перегревайте смесь.

Снимите с огня и дайте постоять 10-15 минут, чтобы масло впитало чеснок. Далее чеснок вынимаем и растираем в однородную массу или пропускаем через пресс.

Добавляем его обратно в масло. Также можно добавить соль, молотый перец, пару ложек сока лимона и хорошо перемешиваем. Держите чесночное масло закрытым, в темном и сухом месте.

Кому чесночное масло употреблять нельзя

Очень осторожно такое масло нужно употреблять людям с проблемами пищеварения и кишечника - чеснок может раздражать слизистые оболочки пищеварительных органов.

При наличии диабета, хронических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, во время беременности - обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Людям с избыточной массой тела такое масло стоит принимать с осторожностью, так как оно может провоцировать усиление аппетита.

Категорически нельзя чесночное масло при: