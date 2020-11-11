Як зробити безкоштовний тест на коронавірус: алгоритм дій

Тест на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Українці можуть зробити безкоштовний тест на COVID-19

Безкоштовний тест на коронавірус можуть зробити українці, у яких спостерігаються яскраво виражені симптоми захворювання, включаючи ГРВІ, вірусної пневмонії або важкого гострого респіраторного синдрому.

Якщо у вас кашель, температура, задишка, тоді вам можуть зробити безкоштовний тест на COVID-19. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

При цьому членам сім'ї пацієнта з підозрою на коронавірусну інфекцію, а також всім, хто контактував з ним, можуть зробити безкоштовні тести тільки при наявності симптомів COVID-19.

Варто зазначити, що раз у 14 днів безкоштовні тести роблять медпрацівникам, які працюють з інфікованими пацієнтами, а також співробітникам поліції і нацгвардії, які контактують з великою кількістю людей.

Як зробити безкоштовний тест на COVID-19

Якщо ви підозрюєте у себе коронавірус, то перше, що потрібно зробити - це подзвонити своєму сімейному лікареві. Номер телефону лікаря вказано в декларації або на сайті поліклініки. Саме лікар приймає рішення про тестування.

Якщо температура тіла складає більше ніж 38-38,5 градусів і неможливо додзвонитися до сімейного лікаря, то потрібно викликати швидку допомогу за номером 103.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то декларацію можна укласти навіть телефоном. У цьому допоможуть в реєстратурі поліклініки. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я за номером 1677.

Якщо у людини спостерігається висока температура і присутні виражені симптоми COVID-19, але швидка не хоче приїжджати, то можна зателефонувати на гарячу лінію Кабінету міністрів України за номером 1545.

Як роблять безкоштовний ПЛР-тест

Додому до пацієнта надсилають мобільну бригаду для проведення ПЛР-тесту. Хворого просять вийти на вулицю і почекати поки приїдуть лікарі. У машині медики візьмуть мазки з носа і горла і скажуть, коли будуть готові результати тесту.

Буває так, що через високу завантаженість тест на коронавірус можна чекати до 10 днів. Про результати пацієнту телефоном повідомить сімейний лікар і призначить необхідне лікування.

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