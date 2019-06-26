Зробила по-своєму: Маркл образила Гаррі необачним вчинком

Меган Маркл вирішила змінити обручку, яку їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому. Так, подарунок герцога зазнав значних змін, що явно помітили прихильники королівської сім'ї.

Наголошується, що герцогиня вирішила змінити прикрасу та створити дизайн на свій смак, що видно неозброєним оком. У старому варіанті обручки по центру знаходився великий діамант, по краях - два менших, обідок кільця був зроблений з жовтого золота.

Видозмінену прикрасу шанувальники помітили під час офіційного виходу Меган після народження сина Арчі, який з'явився на світ 6 травня і отримав титул лорд Маунтбеттен-Віндзор.

Ювелір Арабель Лебрусан запевнив, що ця прикраса є спеціально стилізованою старою обручкою. Таке оновлення, за його словами, робить каміння більш помітними на руці.

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Варто відзначити, що кільце для Меган створювали в широко відомому в Британії ювелірному домі. До речі, навіть сам принц Гаррі брав участь у створенні шедевра перед тим, як зробити пропозицію.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі витратили на свою резиденцію величезну суму, яка була взята з державного бюджету.

Раніше ми писали, що герцоги Сассекські неприємно здивували шанувальників своєю поведінкою і нарвалися на критику.

А також про те, що принц Гаррі домагався до зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.