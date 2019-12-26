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Зробив сам протез: мережу шокувала історія одноногого бойовика "ДНР"

STYLERВійна    26.12.2019 - 07:44
Зробив сам протез: мережу шокувала історія одноногого бойовика "ДНР"
Бойовики "ДНР" (фото: facebook .com/tgorlovka)

У мережі розповіли історію бойовика "ДНР", якого викинули, як сміття

Бойовик "ДНР" Влад Філін залишився у війні на Донбасі без ноги і сам зробив собі протез з підручних матеріалів, так як терористам він виявився не потрібен. Його залишили напризволяще і викинули, як сміття. Про це на своїй сторінці в соццсети написав український військовий Анатолій Штефан (Штірліц).

Боєць ВСУ опублікував фото самого бойовика Філіна, посилаючись на його розповідь.

"Зліва обрізок пляшки з поролонном і дротиком - це протез ноги на машині їздити. Праворуч, обрізок пляшки з сантехнічним силіконом і шматком тростини - це ходити. Правда, він вже зламався, пляшка не витримує, але ідея була робоча", - написав Філін.

У своєму пості бойовик описав, як сам зробив все для протеза, він називає це "суворим протезуванням". Також він пишається собою і вважає, що "країну не перемогти".

Зробив сам протез: мережу шокувала історія одноногого бойовика &quot;ДНР&quot;

Зробив сам протез: мережу шокувала історія одноногого бойовика &quot;ДНР&quot;Бойовик "ДНР"зробив сам собі протез (фото: Анатолій Штефан/Telegram)

"Батьківщина кине тебе синку! Завжди! Поранений представник російсько - окупаційних військ зробив собі протез з підручних матеріалів. Той момент, коли тебе використали і викинули, як сміття", - написав наш військовий.

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