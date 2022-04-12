Його вважали вбитим: український танкіст проповз з перебитими ногами 6 км і вижив

Як все було

Механік танка Т-64, боєць 28-ї окремої механізованої бригади лицарів Зимового походу Сергій, того дня він вже вдруге заходив у розбите окупантами селище на півдні нашої країни. Його броня йшла першою, раптом-спалах і вибух. Його танк підірвався на міні.

Він згадує, як після того він отямився, зрозумів, що його поранило. Він був всередині підірваного танка і вирішив рятуватися. Він зміг вилізти, відповзти кілька метрів до узбіччя дороги і скотитися з неї.

Всюди лунали чергові вибухи. Сергій Рив землю руками, розгрібав під собою мул і старе листя, зариваючись в них все глибше і глибше.

Загарбники під'їхали оглянути місце вибуху, але, на щастя, не побачили його. Бої тривали.

Потім, з перебитими ногами, він подолав поповзом близько 6 км.опинившись на узвишші, боєць подзвонив товаришам по службі, які вважали його загиблим. Побратими встигли врятувати танкіста.

Медикам поки складно давати прогнози, але вони кажуть, що Сергій зможе ходити через шість місяців.

Втім, танкіст 28-ї бригади Сергій переконаний, що його побратимам, українській армії вдасться знищити ворога і повернути всі наші землі набагато раніше, ніж лікар дозволить йому знову встати на ноги.

Танкіст Сергій проповз 6 кілометрів з перебитими ногами (фото: facebook.com/groups/rozdilnalife)