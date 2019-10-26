Вважав себе патріотом: у Росії солдат влаштував бійню в частині (фото з місця НП)

В Росії солдат розстріляв товариші по службі у військовій частині №54160 у ЗАТО Гірський під Читою в Забайкальському краї, убивши 8 осіб. Також в результаті трагедії двоє були госпіталізовані з пораненнями. 20-річний строковик Раміль Шамсутдінов затриманий і дає свідчення, передають росЗМІ.

За попередніми даними, військовослужбовець частини підрозділу негайного реагування скоїв вбивства на грунті нервового зриву, спричиненого "особистими обставинами, не пов'язаними з проходженням військової служби". Таке пояснення дали в прес-службі Міноборони РФ.

У пресі повідомляють, що в частині панували "неуставні стосунки" - тобто дідівщина. Тепер Слідчий комітет перевірятиме керівництво частини, яке допустило трагедію. Про це передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Рядовий відкрив вогонь по своїм товаришам по службі з автомата, відстрілявши дві обойми до останнього патрона.

У Росії солдат-строковик розстріляв товаришів по службі у військовій частині в Забайкаллі через дідівщину (Фото з Telegram-каналу Mash)

Повідомляється, що при розстрілі вижило троє солдатів, які перебували разом з групою негайного реагування під час роззброєння, але під час стрільби зуміли сховатися.

Шамсутдінов проживав у Тюменській області, був призваний до армії 4 місяці тому, і за словами його батька під час служби не скаржився на будь-які проблеми в частині. Батько Раміля розмовляв з сином за кілька днів до події.

В Росії 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі (Фото з Telegram-каналу Mash)

"Нормальний хлопець, як всі, служив нормально, не скаржився. Не розповідав подробиці... Говорили 3-4 дні тому, зідзвонювалися, все було добре", - каже чоловік.

Шамсутдінов мріяв стати військовим з самого дитинства і 5 разів їздив у військово-патріотичні табори, брав участь у спортивних турнірах і тактичних іграх, збирався вступати до військового училища після школи. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на розповідь самого хлопця журналістам інформаційного агентства "Тюмень медіа" ще в 2013 році.

За словами свідків, інші солдати часто знущалися над Рамілем, і керівництво військової частини знало про це.

Солдат вирішив помститися і під час перезміни о 19:00 (за місцевим часом) розстріляв своїх кривдників. Загинули 8 осіб: 4 строковика, 2 контрактника та 2 офіцера. Після цього Шамсутдінов втік зі зброєю з частини. Силовики затримували хлопця в місті зі стріляниною, але спіймати його вдалося військовим.