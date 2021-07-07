RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Насильник-педофіл втік з-під варти і добу просидів у трубі будинку в Києві (фото)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві спіймали небезпечного ґвалтівника-педофіла, який жорстоко поглумився над 12-річною дівчинкою, але втік з-під варти. 34-річний нелюд зважився на радикальний крок, щоб уникнути покарання, - він сховався в трубі житлової багатоповерхівки, де просидів цілу добу.

Про це повідомляє Київ Оперативний

"А ось і сам утікач-ґвалтівник. Нагадаємо, що вказана особа зґвалтувала 12-річну дитину, а потім втекла з-під охорони. Після втечі він добу просидів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти по даху, де і був затриманий правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Києві спіймали гвалтівника-педофіла (НПУ)

Ґвалтівника звуть Замятін Євген Володимирович. Він уродженець Криму, 1986 року народження. Не має постійного місця проживання, не працює.

Ця особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 152 КК України (вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Фото: ґвалтівник добу просидів у трубі будинку (Київ Оперативний)

Замятін намагався уникнути відповідальності за страшний злочин, але зробити це йому не вдалося, навіть попри витончену спробу втечі.

Фото: у Києві втік ґвалтівник, але недалеко (Київ Оперативний)

Раніше ми писали про новий поворот у справі про зґвалтування і смерть 16-річної Марії Бондаренко. Подрузі дівчини оголосили про підозру.

Читайте РБК-Україна в Google News
изнасилование