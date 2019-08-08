Савченко в зеленому платті зникла у морській безодні: з'явилося відео

Надія Савченко показала незвичайну морську фотосесію
Надія Савченко, яка балотувалася на минулих парламентських виборах в Верховну Раду України на 51-му окрузі в Донецькій області, несподівано розмістила на своїй сторінці в Facebook чуттєву морську фотосесію.
Вона зазначила, що побувала на узбережжі Балтійського моря і порівняла його з Чорним морем взимку.
"Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!", - так Надія Савченко підписала свої фотографії, на яких вона в жіночій зеленій сукні ходить по узбережжю.
Надія Савченко на узбережжі Балтійського моря (facebook.com/Надежда Савченко)
Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому Надія Савченко прямо в платті заходить у холодну воду Балтійського моря і поступово ховається в хвилях. Відео розмістив на своїй сторінці Влад Красінський.
Користувачі мережі відреагували на незвичайний образ Надії Савченко і зазначили, що сукня їй до лиця.
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Крім того, користувачі занепокоїлися про те, чи виплила Надія Савченко назад і чи не поглинула її морська безодня.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Надія Савченко влаштувала у Верховній Раді скандал через Зеленського.
А також розповідали про те, що Савченко шокувала своєю заявою про загиблого ватажка "ДНР" Захарченко.