RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Санта Дімопулус повернулася на "Танці з зірками" і влаштувала пристрасний вальс з Дікусаром і Харлан

Автор: Роман Мирончук

Вчора, 21 листопада, пройшов півфінал "Танців з зірками 2021". Учасники шоу танцювали по три танці і підтримати їх прийшли попередні переможці проєкту. Так Санта Дімопулус разом з Дмитро Дікусаром і Ольгою Харлан представили пристрасний вальс.

Детальніше про це - читайте в матеріалі Styler нижче.

Дане тріо відкрило дванадцятий ефір шоу. Вони станцювали віденський вальс під пісню The Weeknd "Call Out My Name".

На паркеті Ольга і Санта вийшли в образі вампірш в розкішних червоних сукнях. На Дмитрі була смарагдова сорочка, чорні штани і жилетка.

Дівчата "зробили" Дікусаром також вампіром. Наприкінці номера учасники навіть літали над паркетом.

Судді високо оцінили цей номер, тріо отримало 27 балів.

Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Санта Дімопулос - Віденський вальс (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували даний номер.

  • Прям нереально! Номер, постановка, хореографія! Весь цей концепт прям вау! Велике спасибі, що Санта Дімопулос - не перетягувала увагу на себе! Вона як завжди - шикарна!!! Оля Харлан кожен ефір підвищує свій рівень!
  • Поважаю Олю за працьовитість. Тріо мені сподобалося. Молодці!!!
  • Кращий виступ з усіх на сьогодні;
  • Дуже цікава постановка танцю і професійне виконання, молодці!

Нагадаємо, Євген Кот зізнався, чому відмовляється від "Танців з зірками".

Ми також писали, що солістка KAZKA, яка вилетіла з "Танців з зірками", зробила відверту заяву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танцы со звездами