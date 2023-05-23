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Санкции не помеха: украинофоба Киркорова засекли в Париже (фото)

Филипп Киркоров устроил себе евротур (коллаж: Styler, фото Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Российский певец Филипп Киркоров, известный своими украинофобскими взглядами и поддержкой войны, спокойно уехал в Европу.

Так, 23 мая фаната путинского режима увидели в столице Франции.

В Париже неравнодушные люди сняли 56-летнего Бедросовича, когда он вместе с другими туристами находился на смотровой площадке Эйфелевой башни.

Интересно, что Киркоров разгуливает по парижским улочкам в куртке с сине-желтыми элементами. Судя по всему, такую одежду артист выбрал не случайно, а для того, чтобы ни у кого не возникало "лишних вопросов".

Филипп Киркоров в Париже 23 мая (фото: РБК-Украина)

Заметим, что это не первый европейский город, который Киркоров посетил в последние дни.

Недавно он хвастался тем, что впервые побывал в итальянском Риме. В то же время его российские поклонники даже словом не обмолвились о том, что их любимец разгуливает по "загнивающему западу", который так ненавидят с экранов росТВ пропагандисты.

Филипп Киркоров в Риме (фото: Instagram)

Добавим, что с января 2023 Киркоров находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Также артисту не разрешают выступать в большинстве цивилизованных стран мира. А границы некоторых государств – Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии и других – ему вообще запрещено пересекать.

Однако некоторые европейские страны готовы принимать у себя подсанкционного представителя российского шоу-бизнеса, закрывая глаза на его политическую и общественную позицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киркоров выступил в оккупированном Крыму для раненых оккупантов.

А также мы рассказывали о том, что Киркоров в США испугался возгласа "Слава Украине"

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звезды шоу-бизнесаФилипп Киркоров