У Сандры Буллок умер муж. У него была неизлечимая болезнь

Подробности смерти любимого Сандры Буллок

Брайан Рэндалл работал фотографом. О своей болезни он не распространялся.

"С большой грустью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с БАС. Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые боролись с этой болезнью вместе с нами, и чутким медсестрам, которые стали нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть с нами", - сообщила в заявлении его семья.

Отметим, что БАС - это редкое неврологическое заболевание, оно поражает нервные клетки головного мозга, со временем ослабляя мышечные функции.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл (фото: Getty Images)

История любви пары

59-летняя актриса познакомилась с Рэндаллом в 2015 году, когда его наняли фотографировать день рождения ее сына Луи.

В декабре 2021 года Буллок, мама приемных 13-летнего Луи и 10-летней Лейлы, откровенно рассказала о своей позиции в отношении брака.

"Я прошла через процесс развода. Я нашла любовь всей своей жизни. Я не хочу говорить, чтобы вы делали, как я, но мне не нужна бумага, чтобы быть преданным партнером и преданной матерью", - заявила тогда актриса.

Хотя пара держала свои отношения в основном вне поля зрения общественности, Рэндалл поддерживал Буллок на нескольких премьерах ее фильмов на протяжении многих лет.

Сандра и Брайан были счастливы вместе (фото: twitter.com/bluesunkiss)

В марте 2022 года оскароносная актриса объявила, что берет перерыв в актерской карьере, чтобы сосредоточиться на своей семье.