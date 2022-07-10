Найсильніша людина на планеті українець Новіков відстояв титул: цікаві факти про чемпіона

26-річний силач Олексій Новіков захистив свій титул на турнірі Giants Live Strongman Classic 2022. За результатами "Фермерської прогулянки" - учасники змагання переносили колоди на швидкість та витривалість - українець показав дистанцію 63,3 метра.

Усього ж на змаганнях він набрав 54 бали. Друге місце отримав канадець Мітчелл Хупер (42 бали), а третє - американець Еван Сінглтон (41,5 бала).

Після перемоги 9 липня Новіков - богатир проходить навчання в одному з підрозділів ЗСУ, що на фронті бореться з російськими окупантами - закликав усіх допомагати захисникам України та донатити на підтримку нашої армії.

"Це буде найкраще привітання для мене", - зазначив чемпіон.

Також Новіков висловився про честь представляти Україну на змаганнях та сказав, що "перша моя мета - боротися як українці!"

Стронгмен тренується у спортзалі у перервах між навчаннями на полігоні, а також є волонтером.

"Постійно та суттєво допомагає військовим зі спорядженням, якого не вистачає на передовій. Для цього він використовує не лише зібрані кошти, а й витрачає всі свої призові, які заробляє на змаганнях, ще й закликає долучатися до фінансової допомоги ЗСУ глядачів змагань", - розповів заслужений. тренер України з богатирського багатоборства Михайло Гераскевич у Facebook.

Олексій Новіков став чемпіоном світу на турнірі Giants Live Strongman Classic 2022 (фото: facebook.com)

Киянин Олексій Новіков уперше став чемпіоном світу у 24-річному віці. На змаганнях у США 2020-го підняв штангу вагою 537,5 кілограмів і побив рекорд, який встановили ще 37 років тому, 1983 року.

Олексій Новіков здобув перемогу у міжнародному змаганні стронгменів у 2020 у США 2022 (фото: facebook.com)

Він - володар чотирьох титулів Найсильніша людина України.

Тепер Новіков після змагання у 2020 та 2022 роках також двічі визнаний найсильнішою людиною на планеті, як і Василь Вірастюк, який здобув цей титул у 2004 та 2007 роках.

Свою першу перемогу на чемпіонаті світу Новіков присвятив дідусеві, який помер за кілька днів перед фіналом. Спортсмен зізнавався, що дідусь завжди в нього вірив і мрію онука стати найсильнішою людиною у світі.

Олексій Новіков (фото: facebook.com)

Раніше Новіков мав проблеми зі здоров'ям - грижа мало не перекреслила його мету про великий спорт, але після успішної операції киянин продовжив активно тренуватися.

Олексій Новіков (фото: theworldsstrongestman.com)

Стронгмен у 2020-му зазнавав критики в мережі після публікації спільного фото з російським спортсменом Михайлом Шевляковим, який їздив виступати в окупований Крим, і називав захоплений український півострів нібито російським.

2021-го року Новіков разом із багаторазовим чемпіоном України Олександром Лашиним встановили рекорд України з перетягування поїзда метро. Силачі спромоглися протягнути 8 вагонів (238 тонн!) на 20 метрів.

У березні 2022 року Олексій на змаганнях у Лідсі (Велика Британія) завоював титул найсильнішої людини Європи, виконавши дві вправи з п'яти, що дозволило йому виграти турнір.

Під час підготовки до чемпіонату світу Strongman Classic 2022 Новіков травмував зап'ястя, коли тренувався і піднімав штангу. Але попри біль українець здобув перемогу у змаганнях та захистив свій титул.

Відео: як Олексій Новіков готувався до Strongman Classic 2022