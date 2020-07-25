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Самий небезпечний алкогольний напій для серця: шкідливий навіть в малих дозах

Субота 25 липня 2020 21:38
Самий небезпечний алкогольний напій для серця: шкідливий навіть в малих дозах
Самий небезпечний алкогольний напій для серця (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці назвали алкоголь, який здатний зруйнувати серце

Фахівці назвали алкогольний напій, який шкідливий для роботи серцево-судинної системи. Регулярне вживання його в малих дозах має негативний вплив на організм людини.

У 375 мілілітрах пива міститься допустима добова доза металу і регулярне перевищення цієї дози призводить до розвитку кардіопатії. Про це пише видання "Країна здоров'я".

Як пояснюють медики, пиво дуже швидко всмоктується через велику кількість вуглекислого газу. Кровоносні судини дуже швидко наповнюються і збільшуються в обсязі. Вживання великої кількості рідини призводять до розвитку варикозного розширення вен і збільшення серця.

Основною ознакою розвитку пивного алкоголізму фахівці називають неможливість розслабитися або посидіти з друзями без цього напою. Про другу стадію сигналізує щоденне вживання пива у будь-яких дозах, навіть самих невеликих.

При спробі скоротити обсяги споживання пива або зовсім від нього відмовитися, такі люди помічають у себе всі симптоми алкогольного синдрому – тремтіння рук, сухість у роті, головний біль, слабкість і пітливість. Якщо буквально кілька ковтків пива допомагають полегшити та повернутися в нормальний стан – пора до нарколога.

Самий безпечний напій для серця людини – це червоне вино. Оптимальна доза для організму, яка не принесе шкоди – один келих не частіше трьох-чотирьох разів на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найбільш корисні властивості пива.

А також розповідали про те, що експерти назвали найбезпечніші алкогольні напої.

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