Найнебезпечніший алкоголь у спеку: наслідки можуть бути летальними

Лікарі і без того твердять: пити алкоголь у спеку дуже шкідливо для організму. Проте є окремі напої та коктейлі, які можуть привести й до летальних наслідків. Пов'язується це з тим, що високі температури змінюють звичну для людини модель впливу алкоголю. Чому алкоголь стає небезпечними як отрута і який напій може призвести до непередбачених наслідків – розбирався Styler.

Щорічно з відкриттям пляжного сезону медики регулярно розповідають, що вживати алкоголь у спеку – дуже шкідливо (та й не у спеку теж). Однак тільки нещодавно лікарі та вчені прийшли до висновку, які алкогольні напої приймати при високих температурах і під палючим сонцем не просто шкідливо, а небезпечно для життя.

На думку вчених, які провели дослідження за участю більше ніж 8 тисяч осіб, виявилося, що коктейлі з міцними алкогольними напоями (джин, самбука, текіла, горілка), в поєднанні з енергетиками на спеці можуть бути особливо небезпечні для життя. Пов'язано це з тим, що самі по собі такі напої призводять до сильного частішання серцебиття. Це призводить до підвищеного навантаження на серце, викликаючи аномально високий тиск. Деякі речовини при змішуванні з алкоголем можуть навіть стати причиною інфарктів або серцевих нападів.

"Вишенькою на торті" небезпеки коктейлю може стати вміст цукру, який підвищує швидкість всмоктування речовини. Використання солодких сиропів, настойок з цукром і інших добавок підвищує всі ризики.

В жарку погоду і без алкоголю розширюються судини, частішає серцебиття, кровообіг до верхніх шарів шкіри стає максимальним. Починається активне потовиділення, покликане охолодити тіло.

Вживання алкоголю з енергетиками призводить до аномально високого тиску і різкого зневоднення. Накладення цих двох станів можуть призвести до трагічного результату, особливо при хронічних захворюваннях нирок і кровоносної системи.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували причину алкоголізму і куріння у людей.

Також ми розповідали, який популярний напій може спровокувати онкологічні захворювання.