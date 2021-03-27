Найпотужніший удар COVID-19 завдав по Києву: ексміністр розповіла про ситуацію в столиці

В Україні в останні кілька тижнів сильно зросли показники захворюваності на коронавірус. Разом з рекордною кількістю позитивних тестів, все більше українців потребують госпіталізації. І ця обставина призводить до потреби в нових ліжках, більшій кількості медичних працівників. Але особливо сильно коронавірус вдарив по Києву.

"Я б хотіла звернути увагу не на кількість інфікованих, а на кількість госпіталізацій, і навіть різницю виписаних з лікарень і госпіталізованих. Ми бачимо, що є дні, коли майже 2 тисячі нових пацієнтів виявляються в лікарнях, займаються нові ліжка, останнім часом – по тисячі. У нас немає стільки вільних ліжок", – підкреслила ексголова МОЗ.

За даними колишньої чиновниці, у Києві ситуація особливо складна – багато важких пацієнтів, реанімаційних відділень не вистачає і лікарі вже виснажені.

"Наповненість настільки велика, що ніякі обмеження не дотримуються, і думати про них вже немає сенсу. Треба думати над тим, як збільшити кількість ліжок, кисневих точок, де знайти медичні потужності, тому що лежати в коридорах – це неприпустимо, але це ще не кінець, якщо ми нічого не будемо робити. На жаль, у Києві є такі ситуації, коли в перепрофільовані лікарні пацієнтів кладуть, але не вистачає лікарів, лікар може підійти до пацієнта через два дні. Під наглядом медсестри – це не те лікування, на яке Україна витрачає гроші", – додає експерт.