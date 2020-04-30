Найдовшехворий COVID-19 українець одужав: тепер готовий допомагати іншим

В Одесі молодий чоловік хворів коронавірусом протягом семи тижнів, і нарешті тест COVID-19 - п'ятий за рахунком - дав негативний результат. Максим Головкін став "найдовшехворою" людиною в Україні та розповідав, що лікарі просто не знали, що з ним робити.

Зазначимо, що одесита 1995 року народження вважають "нульовим" пацієнтом у місті. Він заразився ще в США, і по поверненню 13 березня в Україну звернувся в інфекційну лікарню після появи характерних симптомів.

30 квітня хлопець написав у мережі, що сьогодні отримав негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію.

"День 50 самоізоляції. Ювілей прийшов з подарунком! Дуже радий повідомити, що ПЛР-тест від 28.04.2020 повернувся негативним і у мене, і моїх близьких", - написав він у своєму Instagram.

Також Максим додав, що сьогодні зробили другий контрольний тест (який стане вже шостим за рахунком): "сподіваюся, що і він прийде негативним, і я стану вільною людиною".

Одесит, який раніше докладно розповідав про складні взаємини з місцевими чиновниками і медиками, зазначив, що тільки після його офіційної скарги до МОЗ та особистого втручання головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка на його унікальний випадок звернули особливу увагу і "ситуація потрапила під контроль".

"Філософи вчать нас, що немає хорошого і поганого, а є тільки досвід. Що ж, буду щиро радий, якщо мій досвід зможе комусь допомогти. Якщо хтось опинився в аналогічній ситуації... буду радий допомогти, чим зможу. Всім здоров'я та удачі!

Все буде добре!" - запропонував Максим свою допомогу.

Одесит після 7 тижнів самоізоляції отримав негативний ПЛР-тест на коронавірус (Фото: instagram.com/ma777kc)

Раніше ми писали те, що історія з одеситом Максимом Головкіним, хворим коронавірусом, викликала гучний скандал. Місцеві чиновники дорікали його в тому, що хлопець самовільно покинув лікарню. Сам же пацієнт пояснив, що нічого не порушував, носив маску і самоізолювалося.