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Найбільш корисні каші: допоможуть схуднути і повернуть здоров'я

Автор: Анна Шиканова

Каші є обов'язковим елементом здорового раціону. Вони дуже корисні, поживні, в них є вітаміни та вони допомагають тримати вагу в нормі. Як зазначають дієтологи, каші перетравлюються не менше 4 годин, тому чудово вгамовують відчуття голоду і насичують організм.

Фахівці відзначають, що найбільш корисні крупи - необроблені. Вони нормалізують рівень цукру в крові, корисні для діабетиків, насичують організм вітамінами групи B, великою кількістю мінералів і рослинних білків. Про це повідомляється на порталі Foodandmood.

Самі корисні каші:

  • Перлова
  • Вівсяна
  • Пшоняна
  • Кукурудзяна
  • Пшенична

Ці крупи краще не варити, а заливати на ніч окропом, гарячою мінеральною водою або кефіром. Це дозволить зберегти всі корисні речовини та досягти кращих результатів у схудненні.

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Для схуднення також підходить гречана крупа, рисова і пшенична. Гречана дієта дозволить скинути до 4-6 кг за тиждень. Її можна їсти без обмеження і виключити сіль, соуси та приправи. Рис допомагає очистити кишківник, але з такою кашею слід бути обережними. Пшенична каша регулює обмін речовин, знижує рівень холестерину і виводить токсини.

Кукурудзяна каша активізує вироблення обміну ферментів, її ще називають "їжею красунь", оскільки вона сприятливо впливає на стан волосся, шкіри та нігтів.

Вівсяна каша допомагає очистити організм від токсинів і надає протимікробну дію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтологи попередили про шкідливість гречки та розповіли, кому не можна її їсти.

А також розповідали про те, що названі основні помилки під час сніданку, через які з'являється зайва вага.

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