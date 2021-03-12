RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Найнебезпечніші штами коронавірусу: як проявляються і чим відрізняються

Автор: Анна Шиканова

Рівно рік тому почалася пандемія коронавірусу у всьому світі. З того часу вірус кілька разів мутував і були виявлені нові штами цього захворювання. Деякі з них мають свої особливості, вони більш заразні та небезпечні.

Які штами коронавірусу найнебезпечніші і як вони проявляються, розповіли в матеріалі ТСН.

Нових штамів коронавірусу вже багато і більшість з них не є більш агресивними та мало чим відрізняються від первісного вигляду. Однак є три штами, які викликають серйозне занепокоєння у вчених всього світу.

Британський штам

Цей штам втричі заразніший, у нього найвища смертність і найкоротший інкубаційний період – до трьох днів. Це різновид коронавірусу діагностували порівняно недавно й ініційованих виявили вже понад сотні країн. Також є дані про те, що британський штам коронавірусу був зафіксований в Україні.

Бразильський штам

Цей штам відрізняється тим, що ним заражаються ті, хто вже раніше перехворів на коронавірус. Є випадки, коли бразильський штам був діагностований у людей, які вже одужали. Цим типом можна перехворіти повторно, через стійкості до вже набутих антитіл.

Південноафриканський штам

Цей штам також можна підхопити повторно. Він набагато легше інших штамів проникає в клітину і міцніше там тримається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики пояснили, чому заражаються зараз ті, хто раніше не хворів на коронавірус.

А також розповідали про те, що лікар назвав 22 способи побороти коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусCOVID-19
Читайте також
Вакцинація поза чергою в Україні: Ляшко пояснив, хто може отримати щеплення
Колапс на Прикарпатті: в мобільний госпіталь почали везти перших пацієнтів з COVID-19
Прогноз погоди