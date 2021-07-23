Найнебезпечніші джерела в Києві: де категорично не можна брати воду

Джерела джерельної води в Києві та області користуються великою популярністю. Однак жителі столиці останнім часом запідозрили, що джерельна вода стала не дуже чистою. І їхні побоювання виявилися не безпідставними.
Як повідомляє видання Vesti, був проведений експеримент і перевірено якість води в найпопулярніших джерелах Києва. У деяких з них воду набирати небезпечно.
Всі джерела перевіряли двома способами: бактеріологічними тестами (на наявність бактерій кишкової палички), і загальними хімічними (жорсткість, кислотність, лужність, вміст заліза, сульфітів, фториду і ще шести показників).
Кишкова паличка була виявлена в чотирьох джерелах з семи. У багатьох перевищені норми жорсткості, лужності, вмісту фторидів, сульфідів, а ще в половині джерел міститься шестивалентний хром.
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Найгірша вода в чотирьох джерелах і там оду набирати категорично не рекомендується, через те, що в ній є бактерії кишкової палички.
Кишкова паличка може викликати важкі харчові отруєння, болі в животі, блювоту і діарею.
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