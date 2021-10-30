Найнебезпечніші продукти для сніданку: перегляньте свій раціон

Цитрусові

Не варто натщесерце пити апельсиновий сік, як показують у фільмах. Кислота цитрусових подразнює слизову шлунка і може спровокувати гастрит. Перед прийомом цитрусових потрібно спочатку поснідати. І не варто пити такий сік щодня.

Банан

У бананах міститься велика кількість магнію і на голодний шлунок приймати в такій кількості – шкідливо для здоров'я серцево-судинної системи. Постійне вживання бананів натщесерце може привести до порушень кальцієво-магнієвого балансу в організмі.

Дріжджова випічка

Будь-яка дріжджова випічка стане ворогом для вашого шлунка вранці. Дріжджі будуть дратувати стінки кишкового тракту і спровокують газоутворення. Булочки з корицею або круасани на сніданок варто виключити.

Солодке

Рано вранці підшлункова залоза найактивніша і продукти з високим вмістом цукру можуть привести до порушення кислотно-лужного балансу. А ще порушити вироблення інсуліну.

Огірки та помідори

Кислоти в цих овочах небажано для голодного шлунка рано вранці. Через дубильної кислоти може розвинутися виразка. І перетравлюватися вони будуть довго, оскільки рано вранці в шлунку занадто мало шлункового соку.

Кисломолочні продукти

Йогурти, кефір і молоко на завтра особливої шкоди не принесуть. Але і користі не буде, через те, що всі живі бактерії будуть знищені шлунковим соком.

Капуста

Салат з капусти на сніданок - дуже погана ідея. Цей овоч погано перетравлюється, провокує утворення газів і призводить до дискомфорту шлунка.

Груша

Цей фрукт дуже корисний для організму людини, але не натщесерце. У грушах є груба клітковина, яка може пошкодити слизову шлунка. Найкраще груші є на десерт.

Червоне м'ясо

В такому м'ясі повно складного білка і на його розщеплення організму потрібні сили. Для ранкової трапези таке м'ясо занадто важке - краще його вибрати на обід або ранню вечерю.

Швидкі сніданки

У них повно вуглеводів і цукру, а це викликає підвищення цукру в крові. Швидкі вуглеводи йдуть також швидко і людина знову відчує себе голодним через кілька годин.

Кава

Кава натщесерце подразнює слизову шлунка і підвищує секрецію шлункового соку. Це все швидко призводить до гастриту і болів в шлунку. Перед вживанням кави потрібно з'їсти сніданок.