Найбільш небезпечні ускладнення після COVID-19: не тільки задишка і втома

Коронавірус продовжує заражати жителів планети, і багато пацієнтів після перенесеної хвороби довго приходять в себе і відновлюють здоров'я. Навіть у тих, хто переніс COVID-19 не в дуже важкій формі, спостерігаються різноманітні негативні наслідки.

Пацієнти після коронавірусу можуть досить довгий час відчувати задишку, а також у них можуть розвинутися дуже небезпечні ускладнення з боку нервової та серцево-судинної системи. Про це пише видання "Сьогодні".

За даними вчених Оксфордського університету, у кожного п'ятого хворого COVID-19 спостерігаються розлади психіки. Хвороба починає негативно впливати вже з перших днів інфікування. Може виникнути високий рівень тривоги, депресивний стан, панічні атаки та навіть шизофренія. За даними Оксфордського університету, у 18% пацієнтів спостерігаються проблеми з психікою після хвороби. Особливо до таких ускладнень схильні люди, які до хвороби вже зверталися до психіатрів – але вони складають лише третину таких пацієнтів. У решти - душевні розлади виникли вперше.

Найчастіше пацієнти після перенесеного коронавірусу протягом довгого часу відчувають проблеми з легенями та тривалий час відчувають задишку. Це пов'язано з фіброзом легенів, рубцями на легенях, які заважають вдихати повітря. Проблема може залишитися на довгий час, в деяких випадках – на все життя і нагадувати про себе при навантаженнях.

Ще одна проблема спостерігається в роботі серцево-судинної системи. Серце працює в повну силу, і його м'язи починають швидко зношуватися. А це може призвести до серцевої недостатності та аритмії.

Крім того, коронавірус негативно впливає на кров людини, і вона стає більш густою. А це призводить до утворення тромбів.

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