Найнебезпечніші ягоди в Україні: біологи зробили важливе попередження

Борщівник Сосновського

На вигляд борщівник досить приваблива рослина - з білими суцвіттями, які нагадують парасольки.

"Однак ця рослина небезпечна. Попадання його соку на шкіру людини під дією ультрафіолетового (сонячного) випромінювання викликає опіки. З'являються вони на уражених ділянках тіла через 1-2 дні, розвиваючись поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Для них характерні почервоніння і водянисті пухирі, які важко гояться. Наукова назва цієї рослини heracleum, походить від імені давньогрецького персонажа Геракла, як символ неймовірної сили та непереборності", - попереджають біологи.

Борщівник

Вовчі ягоди

Ці красиві, яскраво-червоні, налиті соком ягоди сильно приваблюють маленьких дітей. Однак вони становлять небезпеку, оскільки крім сильного отруєння, всього 7-10 ягідок досить, щоб викликати летальний результат.

"Спокусливі отруйні рослини, які називаються вовче лико звичайне, або вовчі ягоди. Для маленьких, допитливих дошкільнят досить з'їсти 7-10 таких ягід, щоб викликати значне отруєння або летальний результат. Підступність рослини полягає не тільки в плодах. Листя, кора, сік, навіть мед, зібраний з цієї рослини, викликають отруєння", - зазначають фахівці.

Вовчі ягоди

Плоди воронячого ока

Ці ягідки теж дуже привабливі на вигляд і їх можна легко сплутати з ягодами чорниці. Однак і ці плоди небезпечні - отрута є в листі, ягодах і коренях.

Вороняче око

Трава-вбивця болиголов

Як відзначають біологи, ця трава дуже цінна, але дуже агресивна і небезпечна для людини. Рослина виділяє фітонциди, які можуть викликати сильні головні болі при вдиханні. Найсильніший запах у цієї трави в сонячну і безвітряну погоду.

"У Стародавній Греції болиголов використовували як "офіційну" отруту, якою вбивали засуджених на смерть. Є припущення, що саме цією отрутою отруїли давньогрецького філософа Сократа", - розповіли вчені.

Болиголов