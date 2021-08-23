Найнебезпечніші ягоди в Україні: біологи зробили важливе попередження

В Україні є дуже небезпечні рослини і ягоди, які можуть викликати сильні опіки, отруєння і навіть привести до смерті. Жителі країни повинні знати, як виглядають смертельно небезпечні рослини.
Про це розповіли в публікації Кременецького ботанічного саду.
На вигляд борщівник досить приваблива рослина - з білими суцвіттями, які нагадують парасольки.
"Однак ця рослина небезпечна. Попадання його соку на шкіру людини під дією ультрафіолетового (сонячного) випромінювання викликає опіки. З'являються вони на уражених ділянках тіла через 1-2 дні, розвиваючись поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Для них характерні почервоніння і водянисті пухирі, які важко гояться. Наукова назва цієї рослини heracleum, походить від імені давньогрецького персонажа Геракла, як символ неймовірної сили та непереборності", - попереджають біологи.
Борщівник
Ці красиві, яскраво-червоні, налиті соком ягоди сильно приваблюють маленьких дітей. Однак вони становлять небезпеку, оскільки крім сильного отруєння, всього 7-10 ягідок досить, щоб викликати летальний результат.
"Спокусливі отруйні рослини, які називаються вовче лико звичайне, або вовчі ягоди. Для маленьких, допитливих дошкільнят досить з'їсти 7-10 таких ягід, щоб викликати значне отруєння або летальний результат. Підступність рослини полягає не тільки в плодах. Листя, кора, сік, навіть мед, зібраний з цієї рослини, викликають отруєння", - зазначають фахівці.
Вовчі ягоди
Ці ягідки теж дуже привабливі на вигляд і їх можна легко сплутати з ягодами чорниці. Однак і ці плоди небезпечні - отрута є в листі, ягодах і коренях.
Вороняче око
Як відзначають біологи, ця трава дуже цінна, але дуже агресивна і небезпечна для людини. Рослина виділяє фітонциди, які можуть викликати сильні головні болі при вдиханні. Найсильніший запах у цієї трави в сонячну і безвітряну погоду.
"У Стародавній Греції болиголов використовували як "офіційну" отруту, якою вбивали засуджених на смерть. Є припущення, що саме цією отрутою отруїли давньогрецького філософа Сократа", - розповіли вчені.
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