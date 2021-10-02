Найнебезпечніші дні в жовтні 2021: астрологи назвали дати

У кожному місяці є небезпечні та сприятливі дні. Небезпечні дні можуть сильно зіпсувати наші плани та справи в різних сферах життя. Закриватися в такі дні від усього світу не варто, а ось пильність і обережність проявити потрібно обов'язково.
У які дні варто бути обережніше і від яких важливих справ потрібно утриматися, розповіли експерти порталу Dailyhoro.
Спадний місяць - до 5 жовтня і з 21 жовтня
Молодик - 6 жовтня
Висхідний місяць - з 7 по 19 жовтня
Повний місяць - 20 жовтня
Перехід Плутона у звичайний рух - 6 жовтня
Дзеркальна дата - 10 жовтня
Перехід Сатурна у звичайний рух - 11 жовтня
Кінець ретроградного Меркурія і ретроградного Юпітера - 18 жовтня
Пік потоку Оріоніди - 21 жовтня
Найнебезпечнішими днями в жовтні стануть: 2, 6, 14, 20, 24, 25, 28 і 30. У ці дні очікується пасивність, вразливість, низька активність, зниження працездатності. Не варто приймати важливі рішення, робити хірургічні операції, проводити великі фінансові операції та планувати важливі зустрічі.
Якщо вам належить хірургічна операція, то заплануйте її на 3-4, 7, 12, 19 жовтня. Похід до стоматолога: 17-18, 19-20, 21-24 і 25 жовтня.
Кращі дні для відпустки в жовтні з 1 по 5 число або з 21 по 30 число.
Для укладення шлюбу, пропозиції або заручин варто вибрати 10, 12, 17, 18, 26 або 31 жовтня.
Найвдалішими та продуктивними днями в жовтні стануть: 3, 7, 10, 12-13, 21, 26 і 31 число.
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