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Найбезпечніші міста для подорожей: куди туристам варто їхати в 2021 році

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Четвер 14 жовтня 2021 16:25
Найбезпечніші міста для подорожей: куди туристам варто їхати в 2021 році Названо найбезпечніші міста для туристів у 2021 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці склали рейтинг найбезпечніших міст у 2021 році. У ці міста туристи можуть їхати абсолютно спокійно.

Про це пише The Independent з посиланням на Economist Intelligence Unit.

В індексі безпечних міст були враховані показники особистої безпеки жителів, Цифрова безпека, безпека навколишнього середовища, місцевої інфраструктури та здоров'я. Також були враховані дії влади кожного міста у зв'язку з викликами пандемії та показники смертності від COVID-19.

Варто відзначити, що безпека здоров'я багатьох міст за останні 18 місяців була поставлена під загрозу, оскільки пандемія охопила багато густонаселені міські райони.

"У країнах, де вибухнула пандемія, в містах з тієї чи іншої причини, крім кращого міжнародного транспортного сполучення і більш близької відстані між жителями, в цілому захворюваність спочатку зростала швидше, ніж у прилеглих сільських районах. Це призвело до збільшення початкового рівня смертності", - йдеться у звіті.

Найбезпечніші міста світу:

1. Копенгаген

2. Торонто

3. Сінгапур

4. Сідней

5. Токіо

6. Амстердам

7. Веллінгтон

8. Гонконг і Мельбурн

9. Стокгольм

Копенгаген вийшов на перше місце завдяки тому, що в місті багато парків, зелених насаджень і широкі мережі водних шляхів. Також у цьому місті існують "чіткі протоколи щодо COVID-19, довіра громадськості до міської влади та низький рівень корупції".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Єгипті змінилися правила для туристів.

А також розповідали про те, коли відкриються кордони Індії для туристів.

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