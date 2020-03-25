Самовільно покинув лікарню: одесит з коронавірусом пояснив свій вчинок

Коронавірус в Україні 25 березня вперше було підтверджено в Одеській області - цей випадок зараження в країні став вже 113-м. В цілях боротьби з поширенням COVID-19 уряд оголосив про продовження карантину до 25 квітня, а дію режиму надзвичайної ситуації поширили по всій території держави.

Як розповів сьогодні голова Одеської ОДА Максим Куций, молода людина, заражена коронавірусом, самовільно покинула лікарню півтора тижні тому, підписавши при цьому документ про самоізоляцію та взяши всю відповідальність за наслідки на себе.

Чиновник уточнив у своєму Facebook, що житель Одеси 1995 року народження нещодавно повернувся з США, і звернувся в інфекційну лікарню після появи характерних симптомів.

Зараз правоохоронці перевіряють підтвердження самоізоляції у хворого і встановлюють коло контактних осіб.

Втім, сам інфікований - житель центру Одеси Максим Г. - запевняє, що нічого не порушував, носив маску і самоізолювався. Також молодий чоловік зазначає, що експрес-тест показав, що у нього немає коронавіруса, і тільки вчора київська лабораторія підтвердила факт зараження. Про це передає місцеве видання "Думська".

Чоловік прилетів із США до Києва 13 березня рейсом "Австрійських авіаліній" №661. За словами Маскима, весь політ і потім він перебував у масці.

"В аеропорту мене забрав мій родич, на машині якого я поїхав до Одеси. По дорозі я відчував себе погано і, прибувши до міста, відразу поїхав зробити знімок легенів. Знімок показав легку форму пневмонії, і я відразу попрямував в інфекційну лікарню. Там у мене взяли змиви на коронавірус, двічі виміряли температуру, яка була 36,7, послухали легкі фонендоскопом і сказали, що хрипів немає. Мені призначили лікування і запропонували вибрати між самоізоляцією та госпіталізацією. Я вибрав самоізоляцію і дотримувався її на всі 100%", - розповів він.

Також Максим повідомив, що родич забрав його у свій гостьовий будинок, і саме його адресу хлопець повідомив в лікарні. Пацієнт дивується, чому в поліції її назвали фіктивною.

"Крім того, я залишив свій контактний номер, за яким мене можна було знайти в будь-який час доби", - додав він.

"14 березня ми знову поїхали в інфекційну лікарню з проханням провести експрес-тест. Нам сказали, що тестів немає і що нам повідомлять, коли вони з'являться. 18 березня зі мною зв'язалися з інфекційної лікарні та повідомили, що з'явилися експрес-тести. Ми відразу ж виїхали. Я здав тест. Мій родич наполіг на тому, щоб його теж протестували, так як він був моїм єдиним контактом. Обидва тести показали відсутність вірусу, про що видали офіційні довідки, які я додаю. Тільки після отримання висновку про відсутність вірусу я відправився до себе додому", - говорить Максим.

Фото: dumskaya.net

Вже сьогодні з'явилася інформація про те, що його тест на коронавірус у Києві в лабораторії показав позитивний результат.

"Протягом 12 днів у мене жодного разу не піднімалася температура, тим не менше я продовжував дотримуватися режиму самоізоляції. Враховуючи і розуміючи серйозність ситуації, я здам ще один тест і продовжу самоізоляцію до отримання його результатів", - наголосив молодий чоловік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що заслужений лікар України розповіла, як проявляється коронавірус.