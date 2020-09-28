Самогубство військової під Одесою: після загадкового дзвінка поведінка жінки різко змінилася

У суботу, 26 вересня, в Одеській області військовослужбовець з 28-ї окремої механізованої бригади Тетяна Варава вчинила самогубство. Дочка жінки Людмила просить розібратися в цій справі, оскільки впевнена, що хоч мати і вистрибнула з вікна сама, у неї на це була вагома причина.

За словами Людмили, за два дні до трагедії у її матері все було нормально. Вона поводилась як звичайно. Але 25 вересня в 09:00 схвильована Тетяна зателефонувала доньці і запитала, чи все у неї добре. Про це вона розповіла ТСН.

Жінка зазначила, що мати їй ніколи в ранку раніше не дзвонила, тільки якщо було щось дуже термінове. В той день телефоном вона розповіла, що їй приснився якийсь сон і вона переживає за доньку.

Крім того, протягом усього дня Тетяна часто дзвонила дочці і просила її, щоб вона телефонувала їй кожні пів години, щоб знати, що у неї все добре.

Дочка наголосила, що її мати ніколи не перебувала в депресії. Вона була життєрадісною, робила ремонт в будинку і готувалася до весілля Людмили. Також десь 24 вересня вона отримала свідоцтво про те, що проблем із психікою у неї немає. Її підвищили по службі, і вона проходила комісію.

Тетяна Варава (фото: facebook.com/UkrainianWomenVeteranMovement)

У п'ятницю військова зателефонувала доньці і сказала, що з нею хтось зле пожартував. Вона сказала що її підвищили по службі. Дочка запитала, чому вона тоді нервувала, і мати відповіла, що думала, що вона більше не жилець.

"Я подумала, що я просто не жилець. Але вже все нормально, все пройшло. Не хвилюйся. Я це точно знаю", - розповіла Людмила.

Пізніше мати їй зателефонувала і повідомила, що її звільнили і вона їде додому. Після цього жінка зателефонувала доньці близько 01:00 і попросила приїхати. Людмила погодилася. Після цього, близько 5 годин ранку вона зателефонувала зі стривоженим голосом і почала вибачаться і щось шепотіти.

Вона просила, щоб донька пообіцяла їй, що в неї все буде добре. Після цього вона сказала, що любить її і зараз стрибне з вікна. Коли дочка набрала мати то та вже трубку не брала.

Колеги Тетяни розповіли, що в останні дні вона не хотіла повертатися з роботи в гуртожиток. Вранці було все добре, але в обід їй хтось зателефонував, після чого вона зблідла і почала збирати речі. Ніхто не знає, хто саме їй дзвонив, але жінка, з якою вона жила, сказала, що ввечері їй постійно хтось дзвонив.

В командуванні 28-ї окремої механізованої бригади заявили, що можлива причина самогубства - кримінальна справа за якою жінка проходить як підозрювана з попереднього місця роботи ПАТ "Ощадбанк".

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