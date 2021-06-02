Самогубство школярки в Запоріжжі: дівчинку зацькували вчителі?

Трагедія трапилася ще 4 квітня з ученицею 47-ї школи на ім'я Вікторія. Дівчинка, за деякою інформацією, повісилася. Вона добре вчилася, брала участь в олімпіадах, і збиралася вступати до медичного училища.

У передсмертній записці Віка висловила надію, що вчителів покарають за постійні образи в бік дівчинки, та й класу в цілому.

"Для мене вже все скінчено, але сподіваюся, що А. Б. покарають за постійні образи нашого класу, Л. В., через яку у мене 2 рази була істерика. Та й, в принципі, хочу, щоб директори уважно придивлялися до тих, кого беруть на роботу. Мені все одно, мене вже більше немає. В***, які зламали мене і зруйнували моє життя", - говорилося в записці Вікторії.

Яке рішення прийняла комісія

У Департаменті освіти Запорізької міськради була створена спеціальна комісія, яка розслідувала це питання. Висновок - булінгу не було.

"Наша комісія, яка працювала, фактів булінгу не знайшла. Порушень з боку школи в службовому розслідуванні ми не знайшли", - говорить директор Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук.

При цьому кримінальне провадження за фактом смерті школярки все ще залишається відкритим і розслідування триває.

Що сталося в той день

Того дня батьки підвезли Віку на курси - вона хотіла вступати до медучилища. Після дівчинка подзвонила мамі і сказала, що дуже втомилася.

Мама школярки Олена каже, що коли вона повернулася додому - швидко побігла в свою кімнату. А після півночі її виявили в кімнаті мертвою.

За словами Олени, одна з вчителів називала Віку "свинею неосвіченою", доводила до істерики. Скаржилася дівчинка і на інших педагогів. Мама намагалася поговорити з класним керівником на цю тему, але її просто висміяли.